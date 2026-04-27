Κρήτη: Αναγκαστική προσγείωση ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας - Καλά στην υγεία του το πλήρωμα

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές καθώς ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε, το πρωί της Δευτέρας (27/4).

Το ελικόπτερο της ΠΑ, αναγκάστηκε να προσγειωθεί σε μια πεδινή περιοχή μεταξύ Μαθιάς και Αμαριανού στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας στο Ηράκλειο Κρήτης.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η Πολεμική Αεροπορία, το ελικόπτερο παρουσίασε μηχανική βλάβη, ενώ το πλήρωμα είναι καλά στην υγεία του, και τα μέλη του διακομίσθηκαν στο ΠΕΠΑΓΝΗ για προληπτικούς λόγους.

Η ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας

«Τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026 και ώρα 08:00, ελικόπτερο ΑΒ-205 της 358 Μοίρας Έρευνας Διάσωσης από την 112 Πτέρυγα Μάχης, που εκτελούσε πτήση συντήρησης νοτιοανατολικά του Αεροδρομίου Καστελλίου, εκτέλεσε αναγκαστική προσγείωση λόγω μηχανικής βλάβης.Το πλήρωμα του ελικοπτέρου είναι καλά στην υγεία του, ενώ διακομίσθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, για προληπτικούς λόγους. Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται».