Τσίπρας για Άρειο Πάγο: Ό,τι εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει

«Η ηγεσία της ελληνικής δικαιοσύνης τα τελευταία χρόνια βρίσκει πάντα τον τρόπο να μας εκπλήσσει με την ταχύτητά της, ιδιαίτερα όταν επίκειται η αποκάλυψη ενός παρα-κρατικού μηχανισμού που παραβίασε βάναυσα το Κράτος Δικαίου», σχολιάζει ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρεται στην απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα να μην ανασύρει την υπόθεση των υποκλοπών παρά την πρόταση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, διατηρώντας την απόφαση αρχειοθέτησης που είχε εκδόσεις ο αντεισαγγελέας Αχιλλέας Ζήσης.

«Ας έχουν ωστόσο γνώση οι ενδιαφερόμενοι: Ό,τι εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο», καταλήγει ο Αλέξης Τσίπρας στην ανακοίνωσή του.

