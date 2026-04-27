Το Πακιστάν δεν είναι αξιόπιστος διαμεσολαβητής, λέει Ιρανός βουλευτής ναρκοθετώντας τον διάλογο

Snapshot Στην ιρανική ηγεσία υπάρχει διαμάχη μεταξύ σκληροπυρηνικών που αντιτίθενται σε συμφωνία με τις ΗΠΑ και μετριοπαθών που προωθούν διαπραγματεύσεις.

Οι Φρουροί της Επανάστασης απορρίπτουν διαπραγμάτευση για το πυρηνικό πρόγραμμα, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί επιδιώκει διπλωματική λύση.

Η πρόταση του Ιράν προς τις ΗΠΑ μέσω Πακιστάν περιλαμβάνει άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και τερματισμό του πολέμου με αναβολή των πυρηνικών διαπραγματεύσεων.

Οι ΗΠΑ ζητούν από το Ιράν την αναστολή εμπλουτισμού ουρανίου για τουλάχιστον δέκα χρόνια και απομάκρυνση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου.

Η ιρανική πλευρά απαιτεί άρση των κυρώσεων, πολεμικές αποζημιώσεις και διατηρεί «κόκκινες» γραμμές για το πυρηνικό πρόγραμμα, ενώ οι διαφωνίες εντός της ηγεσίας παραμένουν έντονες. Snapshot powered by AI

Ο διπλωματικός μαραθώνιος ΗΠΑ - Ιράν έφερε στο προσκήνιο τη διαμάχη «σκληροπυρηνικών» και μετριοπαθών στοιχείων της ιρανικής ηγεσίας, που πλέον εκτυλίσσεται σε κοινή θέα.

Η μία πλευρά των πιο σκληρών που ανήκουν στους Φρουρούς της Επανάστασης φαίνεται ότι δεν επιθυμούν συμφωνία τερματισμού του πολέμου με τις ΗΠΑ και αντιδρούν κυρίως στο να τεθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αντίθετα πολιτικοί, όπως ο υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί υιοθετούν πιο διπλωματική στάση και είναι έτοιμοι να συζητήσουν και να διαπραγματευθούν.

Αυτό έχει πει ξεκάθαρα αρκετές φορές σε δηλώσεις του και ο Αμερικανός πρόεδρος. Την Κυριακή ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε με νόημα ότι «μερικοί από τους ανθρώπους με τους οποίους έχουμε να κάνουμε τώρα στο Ιράν είναι πολύ λογικοί, άλλοι όχι. Ελπίζω το Ιράν να φερθεί έξυπνα».

Τα γεγονότα που δείχνουν τη μάχη για την εξουσία στην Τεχεράνη

Ο Εμπραχίμ Ρεζάι, εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής της ιρανικής Βουλής πέταξε «καρφιά» για τους διαμεσολαβητές του Πακιστάν καθώς υπογράμμισε ότι ενδέχεται να είναι πολύ ευθυγραμμισμένοι με τις θέσεις της Ουάσινγκτον.

«Το Πακιστάν είναι καλός φίλος και γείτονάς μας, αλλά δεν αποτελεί κατάλληλο μεσολαβητή για τις διαπραγματεύσεις και στερείται της απαραίτητης αξιοπιστίας», είπε ο Εμπραχίμ Ρεζάι. Επιπλέον, ισχυρίστηκε ότι οι πακιστανικές αρχές «λαμβάνουν πάντα υπόψη τα συμφέροντα του Τραμπ και δεν αντιτίθενται στις επιθυμίες των Αμερικανών».

Ωστόσο ο Αμπάς Αραγτσί έχει μιλήσει με εξαιρετικά θετικά λόγια για τους Πακιστανούς μεσολαβητές και επισκέφθηκε το Ισλαμαμπάντ τόσο το Σάββατο όσο και την Κυριακή. Στην πρώτη επίσκεψη του στο Ισλαμαμπάντ αν και προγραμματιζόταν να αναχωρήσουν από τις ΗΠΑ οι απεσταλμένοι του Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ έγινε ξεκάθαρο ότι η ιρανική πλευρά δεν ήθελε να συνομιλήσει με τους Αμερικανούς.

Ταυτόχρονα το πρακτορείο ειδήσεων Fars, που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης την περασμένη Παρασκευή έριξε τα βέλη του κατά του Ιρανού ΥΠΕΞ. Το Fars, είχε καλέσει τον Αμπάς Αραγτσί να ακυρώσει το ταξίδι του στο Ισλαμαμπάντ, καθώς υποστήριξε ότι το γεγονός ότι συμπίπτει με την επίσκεψη της αμερικανικής διαπραγματευτικής ομάδας υποδηλώνει την αποδοχή εκ μέρους της Τεχεράνης της συνέχισης των συνομιλιών, τις οποίες χαρακτήρισε «δαπανηρές» και «άσκοπες».

Επίσης θύμισε ότι η τελευταία διαπραγμάτευση του Αραγτσί με τους Γουίτκοφ και Κούσνερ διακόπηκε από την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν και αμφισβήτησε εμμέσως πλην σαφώς την αποτελεσματικότητα του Ιρανού ΥΠΕΞ. «Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί η ανησυχία για τις πρωτοβουλίες του υπουργού Εξωτερικών. Το αποτέλεσμα των δύο προηγούμενων γύρων συνομιλιών του με την αμερικανική πλευρά είναι ο πόλεμος που αντιμετωπίζουμε τώρα», ανέφερε το Fars.

Κατά την δεύτερη επίσκεψη του Αραγτσί στο Ισλαμαμπάντ την Κυριακή τα ιρανικά ΜΜΕ έσπευσαν να διευκρινίσουν ότι στα θέματα που συζητούνται δεν περιλαμβάνεται το πυρηνικό. Αυτή η σημείωση δείχνει ότι ενδεχομένως όντως υπάρχουν διαφωνίες εντός των υψηλόβαθμων κλιμακίων της Τεχεράνης για το τι μπορεί να διαπραγματευθεί ή όχι το Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα του.

Αυτό που έγινε γνωστό είναι ότι ο Ιρανός ΥΠΕΞ επικοινώνησε στους Πακιστανούς διαμεσολαβητές τις «κόκκινες» γραμμές της Τεχεράνης. Σύμφωνα με πληροφορίες που διέρρευσαν στα διεθνή ΜΜΕ, αυτό που επιδιώκουν οι Ιρανοί είναι άρση των διεθνών κυρώσεων για να ανακουφιστεί η ιρανική οικονομία, πολεμικές αποζημιώσεις για τις καταστροφές σε υποδομές και αρνούνται να μπουν σε οποιαδήποτε συζήτηση για τον εμπλουτισμό ουρανίου και το τι μέλλει γενέσθαι με τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει το Ιράν.

Η δήλωση Τραμπ που δεν διαψεύστηκε από καμία πλευρά στο Ιράν

Το περασμένο Σάββατο όταν ο Ντόναλντ Τραμπ πήρε την απόφαση να ακυρώσει το ταξίδι των Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ στο Ισλαμαμπάντ αποκάλυψε ότι αμέσως μετά το Ιράν κατέθεσε μία πρόταση που ήταν αρκετά βελτιωμένη αλλά όχι αυτή που θα ήθελε η αμερικανική πλευρά. Αυτή η δήλωση δεν διαψεύστηκε από καμία πλευρά στο Ιράν. «Μας έδωσαν ένα έγγραφο που θα έπρεπε να ήταν καλύτερο. Και, είναι ενδιαφέρον ότι αμέσως μόλις το ακύρωσα [σ.σ. το ταξίδι των Αμερικανών απεσταλμένων στο Πακιστάν], μέσα σε 10 λεπτά λάβαμε ένα νέο έγγραφο που ήταν πολύ καλύτερο. Συζητήσαμε ότι δεν θα έχουν πυρηνικά όπλα, πολύ απλό… Προσέφεραν πολλά, αλλά όχι αρκετά», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Σήμερα παρουσιάστηκε ένα δημοσίευμα στην ιστοσελίδα Axios που αποκαλύπτει αυτή την πρόταση που έκαναν οι Ιρανοί αλλά και τις διαφωνίες που υπάρχουν εντός της ηγεσίας τους για το πυρηνικό πρόγραμμα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα το Ιράν πρότεινε το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και τον τερματισμό του πολέμου και αναβολή των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα σε μεταγενέστερο στάδιο.

Πηγές που γνωρίζουν το θέμα είπαν στην ιστοσελίδα ότι ο Αραγτσί κατέθεσε το σχέδιο κατά τη διάρκεια των συναντήσεων του στο Πακιστάν. Μία πηγή ανέφερε ότι ο Αραγτσί κατέστησε σαφές στους μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο, την Τουρκία και το Κατάρ κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ότι δεν υπάρχει συναίνεση εντός της ιρανικής ηγεσίας σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των αμερικανικών απαιτήσεων.

Οι ΗΠΑ επιθυμούν το Ιράν να αναστείλει τον εμπλουτισμό ουρανίου για τουλάχιστον μια δεκαετία και να απομακρύνει το εμπλουτισμένο ουράνιο από τη χώρα.

Η νέα πρόταση, που υποβλήθηκε στις ΗΠΑ μέσω των Πακιστανών μεσολαβητών, εστιάζει στην πρώτα στην επίλυση της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ και του αμερικανικού αποκλεισμού πρώτα. Η πρόταση συμφωνίας προβλέπει ότι η εκεχειρία θα παραταθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα ή τα μέρη θα συμφωνήσουν για μόνιμο τέλος του πολέμου.

