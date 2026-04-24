Έφτασε στο Πακιστάν ο Ιρανός ΥΠΕΞ – Θα ακούσουμε τι έχουν να πουν οι Ιρανοί, λέει ο Λευκός Οίκος

Δεν είναι ξεκάθαρο αν ο Ιρανός ΥΠΕΞ θα συναντηθεί με την αμερικανική αντιπροσωπεία στην οποία δεν μετέχει ο Τζέι Ντι Βανς

Εύη Απολλωνάτου

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκί, μιλά σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Ιρακινό ομόλογό του, Φουάντ Χουσεΐν, στην Τεχεράνη, Ιράν, Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2026. 

  • Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί έφτασε στο Ισλαμαάντ, όπου θα έχει διμερείςναντήσεις με Πακιστανούς μεσολαβητές.
  • Η αμερικανική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, αναμένεται επίσης να μεταβεί στο Πακιστάν, χωρίς την παρουσία του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς.
  • Δεν είναι σαφές αν θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις μεταξύ των αμερικανικών και ιρανικών αντιπροσωπειών.
  • Το πρακτορείο Fars, συνδεδεμένο με τους Φρουρούς της Επανάστασης, κάλεσε τον Αραγτσί να ακυρώσει το ταξίδι, χαρακτηρίζοντας τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ «δαπανηρές» και «άσκοπες».
  • Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι παρατηρεί πρόοδο από την ιρανική πλευρά και σκοπεύει να ακούσει τις θέσεις των Ιρανών μέσω των απεσταλμένων του.
Ένα διπλωματικό μπρα-ντε-φερ εκτυλίσσεται τις τελευταίες ώρες ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν. Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί έχει φτάσει στο Ισλαμαμπάντ.

Εκεί οδεύουν τόσο ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ. Ωστόσο δεν θα είναι παρών ο αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς.

Σε αυτή τη φάση δεν είναι ξεκάθαρο εάν θα υπάρξει συνάντηση οι συνομιλίες μεταξύ της ιρανικής και της αμερικανικής αντιπροσωπείας. Από την πλευρά του Ιράν μεταδίδονται πληροφορίες ότι ο Αμπάς Αραγτσί θα έχει διμερείς συναντήσεις με τους Πακιστανούς μεσολαβητές.

Ταυτόχρονα το πρακτορείο ειδήσεων Fars, που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης έριξε τα βέλη του κατά του Ιρανού ΥΠΕΞ. Το Fars, κάλεσε τον Αμπάς Αραγτσί να ακυρώσει το ταξίδι του στο Ισλαμαμπάντ, καθώς υποστήριξε ότι το γεγονός ότι συμπίπτει με την επίσκεψη της αμερικανικής διαπραγματευτικής ομάδας υποδηλώνει την αποδοχή εκ μέρους της Τεχεράνης της συνέχισης των συνομιλιών, τις οποίες χαρακτήρισε «δαπανηρές» και «άσκοπες».

«Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί η ανησυχία για τις πρωτοβουλίες του υπουργού Εξωτερικών. Το αποτέλεσμα των δύο προηγούμενων γύρων συνομιλιών του με την αμερικανική πλευρά είναι ο πόλεμος που αντιμετωπίζουμε τώρα», ανέφερε το πρακτορείο.

Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ

«Θα ακούσουμε τι έχουν να πουν οι Ιρανοί»

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ επιβεβαίωσε στο στο Fox News ότι ο Τζάρετ Κούσνερ και ο Στιβ Γουίτκοφ θα μεταβούν αύριο στο Πακιστάν.

Σχετικά με τον Τζέι Ντι Βανς ότι «ο αντιπρόεδρος, όπως καταλαβαίνω, βρίσκεται σε ετοιμότητα και θα είναι πρόθυμος να μεταβεί στο Πακιστάν αν θεωρήσουμε ότι είναι απαραίτητη η αξιοποίηση του χρόνου του».

Πρόσθεσε ότι «έχουμε σίγουρα δει κάποια πρόοδο από την ιρανική πλευρά τις τελευταίες δύο ημέρες», γεγονός που οδήγησε τον Ντόναλντ Τραμπ να λάβει «την απόφαση να στείλει τον Στιβ και τον Τζάρεντ για να ακούσουν τους Ιρανούς. Θα δούμε τι έχουν να πουν».

