Λευκός Οίκος: Το Ιράν ζήτησε συνάντηση με τις ΗΠΑ - Στο Πακιστάν Κούσνερ και Γουίτκοφ

Το Ιράν επικοινώνησε και ζήτησε τετ-α-τετ με τις ΗΠΑ, ανέφερε στο Fox News η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.

Επίσης επιβεβαίωσε τις πληροφορίες ότι ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ ταξιδεύουν για το Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν.

Σύμφωνα με την Λέβιτ, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς θα παραμείνει στις ΗΠΑ αλλά θα βρίσκεται σε ετοιμότητα.

«Όλοι θα είναι σε ετοιμότητα για να αναχωρήσουν για το Πακιστάν, αν χρειαστεί αλλά πρώτα ο Στιβ και ο Τζάρεντ θα πάνε εκεί και θα αναφέρουν στον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και την υπόλοιπη ομάδα», είπε η Καρολάιν Λέβιτ.

Οι ΗΠΑ έχουν δει «πρόοδο» τις τελευταίες ημέρες από την ιρανική πλευρά και ελπίζουν ότι θα επιτευχθεί ακόμη μεγαλύτερη στις συνομιλίες του Σαββατοκύριακου, πρόσθεσε.

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί AP

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί αναμένεται να φτάσει απόψε στην πρωτεύουσα του Πακιστάν με μια μικρή αντιπροσωπεία. Ανώτεροι κυβερνητικοί αξιωματούχοι στο Ισλαμαμπάντ επιβεβαίωσαν την εξέλιξη αυτή στο Al Jazeera, αμέσως μετά από μια σειρά τηλεφωνικών επικοινωνιών μεταξύ του Αραγτσί και Πακιστανών υψηλόβαθμων αξιωματούχων.

Το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA ανέφερε ότι η επίσκεψη του Αραγκί στο Πακιστάν ήταν διμερούς χαρακτήρα, δηλαδή σκοπός της είναι η συνομιλία του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών με Πακιστανικούς αξιωματούχους, και όχι οι άμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ. Ο Αραγτσί θα ταξιδέψει στη Ρωσία και το Ομάν μετά το Πακιστάν.

Πακιστανική κυβερνητική πηγή τόνισε νωρίτερα πως είναι πιθανό να πραγματοποιηθούν ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ. Η πηγή δεν διευκρίνισε με ποιον έχει προγραμματιστεί να συναντηθεί ο Ιρανός ΥΠΕΞ.

