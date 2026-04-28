Εργατικό ατύχημα στην Αμφιλοχία - Στο νοσοκομείο 41χρονη

Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 28 Απριλίου στην περιοχή της Αμφιλοχίας.

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης αγροτικών εργασιών μία 41χρονη εργαζόμενη, υπήκοος Αλβανίας τραυματίστηκε κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, με αποτέλεσμα να διακομιστεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του agriniopress.gr συνελήφθη ο 67χρονος εργοδότης, σε βάρος του οποίου έχει σχηματιστεί η σχετική δικογραφία για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια.

Διαβάστε επίσης