Πέραμα: Εργατικό ατύχημα για 62χρονο - Εκσκαφέας καταπλάκωσε το πόδι του

Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στο Πέραμα, όταν 62χρονος καταπλακώθηκε από εκσκαφέα.

Το ατύχημα σημειώθηκε στις 07:15 το πρωί, στον υπαίθριο χώρο στη συμβολή των οδών Σκρά και Αγίας Βαρβάρας, κατά την εκτέλεση εργασιών οδοποιίας. Ο ερπυστριοφόρος εκσκαφέας κύλησε προς το μέρος του 62χρονου με αποτέλεσμα να καταπλακώσει το δεξί του πόδι και να τον τραυματίσει σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε τον 62χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Αγ. Παντελεήμων», όπου και παραμένει νοσηλευόμενος. Από την Αστυνομία ενημερώθηκε το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά, καθώς έχει παραγγελθεί η ιατροδικαστική εξέταση του τραυματία.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης κατέθεσαν ο 44χρονος εργοταξιάρχης, ο 59χρονος βοηθός του επιβλέποντα του έργου και ένας 60χρονος εργάτης.

