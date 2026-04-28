Τα Ιμαλάια «στεγνώνουν»: Σε χαμηλό 20ετίας το χιόνι - Φόβοι για κρίση νερού για 2 δισ. ανθρώπους

Oι τελευταίες ακτίνες του ήλιου φωτίζουν το Έβερεστ, που υψώνεται πίσω από το Νουπτσέ, όπως φαίνεται από το Τενγκμπότσε, στην περιοχή Κούμπου των Ιμαλαΐων, στο Νεπάλ - (2011)

Snapshot Η χιονοκάλυψη στα Ιμαλάια το 2026 είναι κατά 27,8% χαμηλότερη από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο, στο χαμηλότερο επίπεδο 20 ετών.

Η μείωση του χιονιού απειλεί την υδροδότηση περίπου δύο δισεκατομμυρίων ανθρώπων στην Ασία.

Η λεκάνη του Μεκόνγκ κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση χιονιού, με μείωση 59,5% κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα.

Οι παγετώνες λιώνουν σχεδόν με διπλάσιο ρυθμό από πριν το 2000, αυξάνοντας τον κίνδυνο παρατεταμένης ξηρασίας.

Απαιτούνται βελτιωμένα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και καλύτερη διαχείριση υδάτων για την αποφυγή επιδείνωσης της κρίσης νερού.

Τα Ιμαλάια, που θεωρούνται η «δεξαμενή νερού» της Ασίας, στερεύουν στις κορυφές τους, σύμφωνα με την νέα έκθεση «HKH Snow Update 2026» του Διεθνούς Κέντρου για την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών.

Η κάλυψη χιονιού στην οροσειρά που εκτείνεται από το Αφγανιστάν έως τη Μιανμάρ έχει μειωθεί στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο δεκαετιών, προκαλώντας αυξανόμενους φόβους για εκτεταμένη κρίση νερού που θα επηρεάσει περίπου δύο δισεκατομμύρια ανθρώπους.

Η έκθεση ανέφερε ότι η διάρκεια της χιονοκάλυψης από τον Νοέμβριο του 2025 έως τον Μάρτιο του 2026 ήταν κατά 27,8% χαμηλότερη από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο.

Himalayan snow cover has fallen to 27.8% below normal in 2026, the lowest in over 2 decades, raising concerns about water security for nearly two billion people. pic.twitter.com/FR79hbQRxH — Piyush Rai (@Benarasiyaa) April 26, 2026

Η διάρκεια της χιονοκάλυψης αναφέρεται στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο το χιόνι παραμένει στο έδαφος μετά την πτώση του και αποτελεί βασικό δείκτη της κατάστασης των ορεινών περιοχών κατά τη χειμερινή περίοδο.

Η έκθεση υπογραμμίζει ότι το εποχιακό χιόνι λειτουργεί ως φυσική δεξαμενή νερού, συμβάλλοντας σχεδόν στο ένα τέταρτο της ετήσιας απορροής σε 12 μεγάλες λεκάνες απορροής ποταμών στην οροσειρά Hindu Kush Himalaya, υποστηρίζοντας τη γεωργία, την υδροηλεκτρική ενέργεια και την παροχή νερού από την Καμπούλ έως την Καλκούτα.

Η λεκάνη του Μεκόνγκ παρουσίασε τη μεγαλύτερη πτώση, με επίπεδα 59,5% κάτω από τα φυσιολογικά, το Οροπέδιο του Θιβέτ αντιμετώπισε έλλειμμα 47,4%, ενώ οι λεκάνες του Κίτρινου Ποταμού και του Αμού Νταριά κατέγραψαν απότομη πτώση.

Η λεκάνη του Γάγγη παρουσίασε επίπεδο χιονιού περίπου 16,3% πάνω από το κανονικό αυτό τον χειμώνα, προσφέροντας βραχυπρόθεσμη ανακούφιση σε περιοχές της βόρειας Ινδίας. Ωστόσο, αυτό σηματοδοτεί τον τέταρτο συνεχόμενο χειμώνα με χιονοπτώσεις κάτω του μέσου όρου, με 14 τέτοια ελλείμματα να έχουν καταγραφεί από το 2003.

Οι παγετώνες λιώνουν με ρυθμό σχεδόν διπλάσιο από αυτόν που παρατηρήθηκε πριν από το 2000, γεγονός που προκαλεί ανησυχίες για παρατεταμένα ξηρά καλοκαίρια.

Οι επιστήμονες τονίζουν την ανάγκη για πιο αποτελεσματικά συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, βελτιωμένη αποθήκευση νερού και καλύτερο συντονισμό μεταξύ των τομέων, προκειμένου να αποφευχθεί η επιδείνωση της έλλειψης νερού και η υπερβολική χρήση των υπόγειων υδάτων.