Τραυματισμός 54χρονης τουρίστριας στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων – Επιχείρηση διάσωσης από το Λιμενικό

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 28 Απριλίου στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων, όταν μια γυναίκα τραυματίστηκε έπειτα από πτώση στον λιμενοβραχίονα, κινητοποιώντας άμεσα τις αρχές

Τις μεσημβρινές ώρες σήμερα, το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Χανίων του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων ενημερώθηκε για τον τραυματισμό μιας 54χρονης αλλοδαπής, υπηκόου Ολλανδίας, η οποία έπεσε στο έδαφος ενώ βρισκόταν στον λιμενοβραχίονα του Ενετικού λιμένα.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής με περιπολικό όχημα, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμε και το εκμισθούμενο σκάφος «ΔΟΥΚΑΣ», στο οποίο επέβαιναν διασώστες του ΕΚΑΒ.

Η τραυματίας μεταφέρθηκε σε σημείο της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Χανίων «Άγιος Γεώργιος» για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Οι συνθήκες της πτώσης διερευνώνται.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση από το Λιμενικό:

Τις μεσημβρινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Χανίων του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων για τραυματισμό μίας 54χρονης αλλοδαπής (υπήκοος Ολλανδίας), μετά από πτώση της στο έδαφος επί του λιμενοβραχίωνα στον Ενετικό λιμένα Χανίων. Στο σημείο μετέβησαν στελέχη Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. με Περιπολικό όχημα, καθώς και το εκμισθούμενο σκάφος «ΔΟΥΚΑΣ» Σ.Χ.1166, με επιβαίνοντες διασώστες του ΕΚΑΒ. Η τραυματίας μεταφέρθηκε σε σημείο της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Χανίων «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» για περαιτέρω ιατρική περίθαλψη.