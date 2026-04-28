Όταν η ταινία «Ο Διάβολος Φοράει Prada» άλλαξε για πάντα τη ζωή του Stanley Tucci

Η επώδυνη τραγωδία και η ευτυχής συγκυρία που ταύτισαν τη ζωή του με την ταινία

Ανθή Κουρεντζή

Ο Stanley Tucci με τη σύζυγό του, Felicity Blunt / AP
LIFESTYLE
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Stanley Tucci αποκάλυψε ότι διατηρεί μια ιδιαίτερα συγκινητική φωτογραφία της αείμνηστης συζύγου του, Kate Tucci από την πρεμιέρα του «The Devil Wears Prada» το 2006, τότε που έμελλε να γνωρίσει για πρώτη φορά τη σημερινή σύζυγό του, Felicity Blunt.

Μετά τον τραγικό θάνατο της Kate από καρκίνο το 2009 o 65χρονος, σήμερα, ηθοποιός νυμφεύτηκε την Felicity, αδελφή της συμπρωταγωνίστριάς του Emily Blunt.

Santa Barbara International Film Festival

Ο Stanley Tucci / AP

Σε νέα συνέντευξή του στο Town & Country, ο Tucci αναφέρθηκε στην ασθένεια της πρώτης του συζύγου, την οποία αντιμετώπιζε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της πρώτης ταινίας «The Devil Wears Prada» το 2006.

«Θυμάμαι ότι με πήρε τηλέφωνο και μου είπε πως είχε πάει στον γιατρό… και μετά από εκεί και πέρα όλα είναι κάπως θολά», ανέφερε ο Stanley Tucci, περιγράφοντας τη στιγμή που η πρώτη του σύζυγος, Kate Tucci, έμαθε για την ασθένειά της. «Ήταν άρρωστη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων και σε όλη τη διάρκεια της παραγωγής», πρόσθεσε.

Ο Tucci είχε δώσει το «παρών» στην πρεμιέρα της ταινίας «The Devil Wears Prada» το 2006 μαζί με τη σύζυγό του, όπου της γνώρισε τη συμπρωταγωνίστριά του Emily Blunt, η οποία συνοδευόταν από την αδελφή της, Felicity Blunt.

Τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατο της Kate, σε ηλικία μόλις 47 ετών, ο ηθοποιός ήρθε ξανά κοντά με τη Felicity στον γάμο της Emily με τον John Krasinski. Οι δυο τους παντρεύτηκαν και σήμερα έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, τον 11χρονο Ματέο και την 8χρονη Εμίλια.

Stanley Tucci,Felicity Blunt

Ο Tucci είναι επίσης πατέρας των διδύμων Ιζαμπέλ και Νικολό, 26 ετών, καθώς και της Καμίλα, 21 ετών, από τον γάμο του με την Kate. Το 2017, ο ίδιος διαγνώστηκε με καρκίνο του στόματος, όταν οι γιατροί εντόπισαν όγκο στη βάση της γλώσσας του.

Ο Stanley Tucci χαρακτήρισε τη θεραπεία που ακολούθησε ως «φρικτή» και «ψυχολογικά τραυματική», εξηγώντας ότι του ξύπνησε οδυνηρές μνήμες από την απώλεια της πρώτης του συζύγου, Kate Tucci.

Όπως περιέγραψε, η περίοδος εκείνη ήταν εξαιρετικά δύσκολη: «Δεν μπορούσα να περπατήσω. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα μόνος μου, και η Felicity – είχαμε ένα τρίχρονο παιδί και εκείνη ήταν έτοιμη να γεννήσει. Γέννησε στο ίδιο νοσοκομείο όπου εγώ έκανα θεραπεία. Αυτό ήταν τρομερό για εκείνη».

Από την πλευρά της, η σύζυγός του, Felicity Blunt χαρακτήριση την περιοδο αυτή «ιδιαίτερα σκληρή». Σε δημόσια τοποθέτησή της, αναφέρθηκε στην αγάπη που μοιράζονται ως ζευγάρι για το φαγητό, επισημαίνοντας πόσο δραματικά άλλαξε αυτή η σχέση κατά τη διάρκεια της ασθένειας.

Stanley Tucci

«Ήταν καρκίνος στο στόμα και δεν μπορούσε καν να μιλήσει κανονικά. Χρειάστηκε να τρέφεται μέσω σωλήνα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι τότε συνειδητοποίησε πόσο σημαντικό ρόλο παίζει το φαγητό στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή.

Όπως είπε, η αδυναμία του να φάει τον απομόνωνε από καθημερινές δραστηριότητες, ενώ η απώλεια της γεύσης ήταν ιδιαίτερα τρομακτική. «Το να τον βλέπω να ανακτά σταδιακά αυτές τις λειτουργίες ήταν συγκινητικό», σημείωσε.

Κλείνοντας, υπογράμμισε πως αυτή η δοκιμασία τους έφερε ακόμη πιο κοντά: «Έχουμε περάσει μια μεγάλη διαδρομή με το φαγητό, εγώ και ο Stan, και είναι κάτι που αγαπάμε πραγματικά να μοιραζόμαστε μαζί».

Το 2021, ο Stanley Tucci μίλησε ανοιχτά για το διαρκές πένθος που βιώνει μετά τον θάνατο της συζύγου του, Kate Tucci, παραδεχόμενος ότι η απώλεια εξακολουθεί να τον στοιχειώνει περισσότερο από μια δεκαετία αργότερα.

«Είναι ακόμα δύσκολο μετά από 11 χρόνια», ανέφερε σε συνέντευξή του, τονίζοντας πως αυτό το βάρος δεν φεύγει ποτέ. Ωστόσο, επισήμανε ότι η ίδια η Kate δεν θα ήθελε να αφήσει την οικογένειά της να βυθιστεί στη θλίψη: «Δεν θα ήθελε ποτέ να αφήσουμε τη λύπη να κυριαρχήσει στη ζωή μας. Δεν ήταν έτσι σαν άνθρωπος».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:54ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αυτό είναι το 38αρι περίστροφο που βρέθηκε στην κατοχή του ο 89χρονος πιστολέρο

21:50ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG: Ρεσάλτο Αμερικανών πεζοναυτών σε πλοίο στον Περσικό - Σφίγγει ο ναυτικός αποκλεισμός

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό ατύχημα στην Αμφιλοχία - Στο νοσοκομείο 41χρονη

21:33ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE: Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR, ο πρώτος «τελικός» των play offs της Euroleague

21:32ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ο Γερμανός καγκελάριος δεν ξέρει τι λέει για το Ιράν

21:31ΚΟΣΜΟΣ

Υποβρύχιο Τιτάν: Ως «λάσπη» μέσα σε «κουτιά παπουτσιών» επιστράφηκαν οι σοροί πατέρα και γιου

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτομαγιά 2026: Πώς θα κινηθούν Μετρό, λεωφορεία, τρένα – Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

21:30ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot (28/4): Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 45.000.000 ευρώ

21:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: ΔΕΗ, ΕΦΚΑ και διαχείριση πανδημίας χειροπιαστά παραδείγματα εκσυγχρονισμού του κράτους

21:23LIFESTYLE

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο η Βάσια Παναγοπούλου, έπειτα από σοβαρό τραυματισμό

21:21ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τι είπε στους αστυνομικούς η μητέρα του 5χρονου που έμεινε μόνος στο σπίτι και πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι

21:20ΕΛΛΑΔΑ

Δικηγόρος Βασίλης Νουλέζας για τον 89χρονο: «Έχει ψυχιατρικό υπόβαθρο, χρήζει βοήθειας»

21:08ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Ζευγολατιό Κορινθίας

20:59ΚΟΣΜΟΣ

Τα Ιμαλάια στερεύουν; Σε χαμηλό 20ετίας τα επίπεδα χιονιού - Φόβοι για κρίση νερού για 2 δισ. ανθρώπους

20:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Με Γκριγκόνις και Τολιόπουλο η 12αδα του Παναθηναϊκού κόντρα στη Βαλένθια - Ποιον έκοψε ο Αταμάν

20:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκέρτσος στη γαλάζια κριτική: Το επιτελικό κράτος δεν δουλεύει σε φέουδα - Ο εχθρός δεν είναι μέσα

20:44ΕΛΛΑΔΑ

Τραυματισμός 54χρονης τουρίστριας στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων – Επιχείρηση διάσωσης από το Λιμενικό

20:40ΚΟΣΜΟΣ

Το «διαβολικό ζευγάρι» που «έστησε» το δίκτυο των Συνοδών Πολυτελείας στην Ιταλία - Τι υποστηρίζει

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση σκύλου σε αγοράκι στα Χανιά: Σταθεροποιήθηκε ο 4χρονος μετά το χειρουργείο

20:33ΕΛΛΑΔΑ

Έφυγε από τη ζωή ο πρώην πρόεδρος του ΑΣ Ζαγοράς Πηλίου «ZAGORIN», Θεμιστοκλής Βαλασσάς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο θα διαρκέσει η ψυχρή εισβολή - Η ημερομηνία που επιστρέφει η άνοιξη

06:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ρωσικός χιονιάς φτάνει στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά η μεταβολή από άνοιξη σε... χειμώνα

06:38ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο ντοκουμέντο: Επιστήμονας της NASA πριν χάσει τη ζωή της - «Μου έριξαν κάτι στο ποτό...»

21:21ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τι είπε στους αστυνομικούς η μητέρα του 5χρονου που έμεινε μόνος στο σπίτι και πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι

15:44ΚΟΣΜΟΣ

Viral βίντεο: Με τον σκελετό της αδελφής του στον ώμο στην τράπεζα για ανάληψη

21:23LIFESTYLE

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο η Βάσια Παναγοπούλου, έπειτα από σοβαρό τραυματισμό

19:48ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τι υποστηρίζει ο 66χρονος που συνομιλούσε με τη Μυρτώ

20:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελένη Αντωνίου: Η διεθνής διαιτητής που συνέλαβε τον 89χρονο στην Πάτρα

15:17ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Αλβανία: Διευθυντής τουρκικού σχολείου πετάει και κλωτσάει το φαγητό μαθητών - Βίντεο

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Η προαναγγελθείσα επίθεση του 89χρονου - Η σύνταξη, οι απειλές, το Δαφνί και η σύμπτωση με το διπλό φονικό στη Φοινικούντα

20:18ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο: Βίντεο ντοκουμέντο από τη σύλληψη του 89χρονου πιστολέρο

17:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στον Κολωνό: Διευθύντρια σχολείου έπεσε στο κενό από ταράτσα πολυκατοικίας - Εξετάζεται το ενδεχόμενο να δεχόταν bullying

18:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο προσυνέδριο της ΝΔ στο Ναύπλιο: «Πήραμε 36 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης επ' ωφελεία των Ελλήνων πολιτών»

12:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Γαλάζιο» ρήγμα για το επιτελικό κράτος - Οι «5» της ΝΔ που αμφισβητούν ανοιχτά το μοντέλο Μαξίμου

21:33ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE: Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR, ο πρώτος «τελικός» των play offs της Euroleague

19:12LIFESTYLE

Μπλε ώρες: «Κλείδωσε» το δυνατό καστ της νέας σειράς του ΣΚΑΪ

20:40ΚΟΣΜΟΣ

Το «διαβολικό ζευγάρι» που «έστησε» το δίκτυο των Συνοδών Πολυτελείας στην Ιταλία - Τι υποστηρίζει

16:10ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός τώρα: Νέα δόνηση 4,9 Ρίχτερ στη Σκιάθο – Αισθητή και στην Αττική

18:11ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ - Ηχηρή πρόταση για Αγιά Σοφιά: Θα επιστραφεί στους Ορθόδοξους Χριστιανούς

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Ανθρωποκυνηγητό για την σύλληψη του 59χρονου – Προσήγαγαν τον ξάδελφό του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ