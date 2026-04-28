Όταν η ταινία «Ο Διάβολος Φοράει Prada» άλλαξε για πάντα τη ζωή του Stanley Tucci

Ο Stanley Tucci αποκάλυψε ότι διατηρεί μια ιδιαίτερα συγκινητική φωτογραφία της αείμνηστης συζύγου του, Kate Tucci από την πρεμιέρα του «The Devil Wears Prada» το 2006, τότε που έμελλε να γνωρίσει για πρώτη φορά τη σημερινή σύζυγό του, Felicity Blunt.

Μετά τον τραγικό θάνατο της Kate από καρκίνο το 2009 o 65χρονος, σήμερα, ηθοποιός νυμφεύτηκε την Felicity, αδελφή της συμπρωταγωνίστριάς του Emily Blunt.

Ο Stanley Tucci / AP

Σε νέα συνέντευξή του στο Town & Country, ο Tucci αναφέρθηκε στην ασθένεια της πρώτης του συζύγου, την οποία αντιμετώπιζε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της πρώτης ταινίας «The Devil Wears Prada» το 2006.

«Θυμάμαι ότι με πήρε τηλέφωνο και μου είπε πως είχε πάει στον γιατρό… και μετά από εκεί και πέρα όλα είναι κάπως θολά», ανέφερε ο Stanley Tucci, περιγράφοντας τη στιγμή που η πρώτη του σύζυγος, Kate Tucci, έμαθε για την ασθένειά της. «Ήταν άρρωστη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων και σε όλη τη διάρκεια της παραγωγής», πρόσθεσε.

Ο Tucci είχε δώσει το «παρών» στην πρεμιέρα της ταινίας «The Devil Wears Prada» το 2006 μαζί με τη σύζυγό του, όπου της γνώρισε τη συμπρωταγωνίστριά του Emily Blunt, η οποία συνοδευόταν από την αδελφή της, Felicity Blunt.

Τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατο της Kate, σε ηλικία μόλις 47 ετών, ο ηθοποιός ήρθε ξανά κοντά με τη Felicity στον γάμο της Emily με τον John Krasinski. Οι δυο τους παντρεύτηκαν και σήμερα έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, τον 11χρονο Ματέο και την 8χρονη Εμίλια.

Ο Stanley Tucci με τη σύζυγό του, Felicity Blunt / AP

Ο Tucci είναι επίσης πατέρας των διδύμων Ιζαμπέλ και Νικολό, 26 ετών, καθώς και της Καμίλα, 21 ετών, από τον γάμο του με την Kate. Το 2017, ο ίδιος διαγνώστηκε με καρκίνο του στόματος, όταν οι γιατροί εντόπισαν όγκο στη βάση της γλώσσας του.

Ο Stanley Tucci χαρακτήρισε τη θεραπεία που ακολούθησε ως «φρικτή» και «ψυχολογικά τραυματική», εξηγώντας ότι του ξύπνησε οδυνηρές μνήμες από την απώλεια της πρώτης του συζύγου, Kate Tucci.

Όπως περιέγραψε, η περίοδος εκείνη ήταν εξαιρετικά δύσκολη: «Δεν μπορούσα να περπατήσω. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα μόνος μου, και η Felicity – είχαμε ένα τρίχρονο παιδί και εκείνη ήταν έτοιμη να γεννήσει. Γέννησε στο ίδιο νοσοκομείο όπου εγώ έκανα θεραπεία. Αυτό ήταν τρομερό για εκείνη».

Από την πλευρά της, η σύζυγός του, Felicity Blunt χαρακτήριση την περιοδο αυτή «ιδιαίτερα σκληρή». Σε δημόσια τοποθέτησή της, αναφέρθηκε στην αγάπη που μοιράζονται ως ζευγάρι για το φαγητό, επισημαίνοντας πόσο δραματικά άλλαξε αυτή η σχέση κατά τη διάρκεια της ασθένειας.

Ο Stanley Tucci / AP

«Ήταν καρκίνος στο στόμα και δεν μπορούσε καν να μιλήσει κανονικά. Χρειάστηκε να τρέφεται μέσω σωλήνα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι τότε συνειδητοποίησε πόσο σημαντικό ρόλο παίζει το φαγητό στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή.

Όπως είπε, η αδυναμία του να φάει τον απομόνωνε από καθημερινές δραστηριότητες, ενώ η απώλεια της γεύσης ήταν ιδιαίτερα τρομακτική. «Το να τον βλέπω να ανακτά σταδιακά αυτές τις λειτουργίες ήταν συγκινητικό», σημείωσε.

Κλείνοντας, υπογράμμισε πως αυτή η δοκιμασία τους έφερε ακόμη πιο κοντά: «Έχουμε περάσει μια μεγάλη διαδρομή με το φαγητό, εγώ και ο Stan, και είναι κάτι που αγαπάμε πραγματικά να μοιραζόμαστε μαζί».

Το 2021, ο Stanley Tucci μίλησε ανοιχτά για το διαρκές πένθος που βιώνει μετά τον θάνατο της συζύγου του, Kate Tucci, παραδεχόμενος ότι η απώλεια εξακολουθεί να τον στοιχειώνει περισσότερο από μια δεκαετία αργότερα.

«Είναι ακόμα δύσκολο μετά από 11 χρόνια», ανέφερε σε συνέντευξή του, τονίζοντας πως αυτό το βάρος δεν φεύγει ποτέ. Ωστόσο, επισήμανε ότι η ίδια η Kate δεν θα ήθελε να αφήσει την οικογένειά της να βυθιστεί στη θλίψη: «Δεν θα ήθελε ποτέ να αφήσουμε τη λύπη να κυριαρχήσει στη ζωή μας. Δεν ήταν έτσι σαν άνθρωπος».

