Η Meryl Streep αποκάλυψε τι είπε στην Anna Wintour πριν από το «The Devil Wears Prada 2»

Η Meryl Streep και η Anna Wintour έχουν έρθει πιο κοντά τα 20 χρόνια που έχουν περάσει από την κυκλοφορία του πρώτου «The Devil Wears Prada».

«Δεν τη γνώριζα καθόλου, λόγω της απόστασής μου από τον χώρο της μόδας για την πρώτη ταινία», ανέφερε η 76χρονη ηθοποιός στην εκπομπή «Front Row του Andy Cohen» στο SiriusXM.

Η Meryl Streep

Το 2006, η Streep «δεν ήθελε», όταν δημιούργησε τον εμβληματικό χαρακτήρα της Miranda Priestly, βασισμένο στο μυθιστόρημα του 2003 της Lauren Weisberger, «The Devil Wears Prada». Πολλοί πιστεύουν ότι ο χαρακτήρας βασίζεται στη Wintour, καθώς η Weisberger είχε εργαστεί στο παρελθόν ως προσωπική βοηθός της πρώην αρχισυντάκτριας της Vogue.

Η Anna Wintour

«Ήθελα απλώς να δημιουργήσω τη δική μου Miranda», είπε η Streep. «Ήθελα να είναι κάτι δικό μου και να σκεφτώ: “Πώς θα ήμουν εγώ αν ήμουν επικεφαλής;”»

Ωστόσο, «αφού τη γνώρισα μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια», συνέχισε η πρωταγωνίστρια του Mamma Mia! «η Wintour με πήρε τηλέφωνο και μου είπε: “Πώς θα είναι αυτό;”», αναφερόμενη στην πολυαναμενόμενη συνέχεια.

Η Streep θυμήθηκε ότι της απάντησε: «Νομίζω ότι θα είναι καλό. Δεν έχεις λόγο να ανησυχείς». Και, όπως είπε, εξακολουθεί να το πιστεύει.

Στο κοινό εξώφυλλο του περιοδικού Vogue για το τεύχος Μαΐου 2026, η Meryl Streep και η Anna Wintour μίλησαν με τη Greta Gerwig για τις διαφορές ανάμεσα στο «The Devil Wears Prada» και τη συνέχειά του. Η Wintour αποκάλυψε ότι επικοινώνησε πράγματι με την ηθοποιό όταν έμαθε για τη συνέχεια, λέγοντας: «Ήξερα ότι θα μου έλεγε αν όλα θα πήγαιναν καλά».

Αφού η Streep διάβασε το σενάριο και την κάλεσε για να την καθησυχάσει, η Wintour θυμάται ότι ένιωσε ήρεμη. «Μου είπε πολύ λίγα για το τι συμβαίνει στην ταινία, αλλά την εμπιστεύτηκα απόλυτα».

