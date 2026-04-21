Η Αν Χάθαγουεϊ μίλησε για την πιο άβολη περίοδό της στο Χόλιγουντ - «Δεν ένιωθα άνετα πουθενά»

Λίγες ημέρες πριν την πρεμιέρα του πολυαναμενόμενου σίκουελ του «Devil Wears Prada 2» στους κινηματογράφους, η Αν Χάθαγουεϊ μίλησε για την πιο άβολη περίοδο που βίωσε στο Χόλιγουντ, η οποία διήρκησε για δεκαετίες, όπως αποκάλυψε, μιλώντας στο «People».

«Νομίζω ότι είχα την πιο μακροχρόνια άβολη περίοδο στο Χόλιγουντ, η οποία κράτησε μέχρι πρόσφατα, αφού έκλεισα τα 40», λέει η 43χρονη ηθοποιός στο εξώφυλλο του «World’s Most Beautiful 2026» του People Magazine.

«Είμαι αρκετά σίγουρη ότι το ήξερα, γιατί το ζούσα. Απλώς δεν ένιωθα ότι μπορούσα να νιώσω άνετα πουθενά», δήλωσε η Χάθαγουεϊ.

«Απλώς δεν ένιωθα ότι μπορούσα να νιώσω άνετα πουθενά», λέει η ηθοποιός που μεγάλωσε στο New Jersey και έκανε το μεγάλο της ξεκίνημα σε ηλικία 18 ετών με την ταινία «The Princess Diaries». «Ήθελα να μπαίνω σε έναν χώρο και να είμαι χαλαρή, να κάθομαι άνετα με τους άλλους, αλλά δεν μπορούσα να βρω τα βήματά μου.»

Όπως αποκάλυψε η ίδια δυσκολευόταν ως παιδί να μιλήσει εξαιτίας του άγχους και της πίεασης που ένιωθε στην επικοινωνία, για αυτό βρήκε καταφύγιο στην υποκριτική.

Η Αν Χάθαγουεϊ / AP

«Ξαφνικά, η πρόβα τελείωσε. Και σκέφτηκα: δεν ήταν ποτέ πρόβα. Ήταν η ζωή. Συνέβαινε όλο αυτό τον καιρό», λέει. «Κλείνοντας τα 40, απλώς βρήκα έναν διαφορετικό ρυθμό και δεν με ενδιέφερε πια να ζω μια άβολη ζωή. Με ενδιέφερε να φτάσω στο διασκεδαστικό κομμάτι».

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός πρόσθεσε ότι πλέον δεν φοβάται. «Ήδη έχουν συμβεί όλα όσο άσχημα θα μπορούσαν να συμβούν, οπότε τι φοβάμαι; Να ξανασυμβεί; Δεν πειράζει. Θα είμαι καλά», εξομολογείται η Αν Χάθαγουεϊ.



