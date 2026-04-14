Η Anne Hathaway σε μία από τις πιο αισθησιακές και κομψές εμφανίσεις της στο κόκκινο χαλί

Η Anne Hathaway εντυπωσίασε για ακόμη μία φορά, επιλέγοντας μία από τις πιο τολμηρές εμφανίσεις της μέχρι σήμερα στο κόκκινο χαλί.

Για την πρεμιέρα της ταινίας «Mother Mary» στη Νέα Υόρκη, η ηθοποιός φόρεσε ένα διάφανο λευκό φόρεμα από τον οίκο Lever Couture, το οποίο αναδείκνυε τη σιλουέτα της με κομψό αλλά ιδιαίτερα αισθησιακό τρόπο.

Η Anne Hathaway / AP

Η εμφάνιση συνδύαζε ρομαντισμό και υψηλή ραπτική, με το τούλινο ύφασμα να δημιουργεί ένα εντυπωσιακό «naked dress» αποτέλεσμα, αποδεικνύοντας ότι η Hathaway συνεχίζει να πειραματίζεται με το στιλ της, χωρίς να χάνει την κλασική της φινέτσα.

Το look συμπληρώθηκε με γυάλινα πέδιλα, clutch στην ίδια απόχρωση και εντυπωσιακά σκουλαρίκια με σμαράγδια, προσθέτοντας λάμψη και πολυτέλεια.

Τα καστανά μαλλιά της ήταν χτενισμένα σε χαλαρούς κυματισμούς με glossy υφή, ενώ το μακιγιάζ της κινήθηκε σε ήπιους, κομψούς τόνους — με smoky eyes και λαμπερά χείλη — αποπνέοντας ένα εκλεπτυσμένο soft glam αποτέλεσμα.

