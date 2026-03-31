Meryl Streep και Anne Hathaway: Ξεκίνησαν το promo tour του «Ο Διάβολος φοράει Prada» από το Μεξικό

Το πολυαναμενόμενο sequel της ταινίας επιστρέφει!

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Snapshot
  • Η Meryl Streep και η Anne Hathaway συμμετείχαν στο Mexico Fashion Week πριν την κυκλοφορία του «Devil Wears Prada 2».
  • Η παρουσία τους συνδύασε κινηματογραφικά στοιχεία με σύγχρονες τάσεις μόδας.
  • Η Meryl Streep φορούσε κομψό φόρεμα του οίκου Schiaparelli, ενώ η Anne Hathaway επέλεξε ένα μοντέρνο κοντό φόρεμα.
  • Η εκδήλωση υπογράμμισε τη σύνδεση του σινεμά με τη μόδα, προετοιμάζοντας το έδαφος για το sequel.
  • Το «Devil Wears Prada 2» αναμένεται ως σημαντικό γεγονός που ενώνει την κινηματογραφική τέχνη με τις παγκόσμιες τάσεις μόδας.
Η πολυαναμενόμενη συνέχεια της ταινίας «Ο Διάβολος φορούσε Prada» κάνει δυναμικό comeback, με τις Meryl Streep και Anne Hathaway να πρωταγωνιστούν σε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο Mexico Fashion Week, συνδέοντας τη μόδα με την κινηματογραφική κληρονομιά της ταινίας.

Η Meryl Streep και η Anne Hathaway έκλεψαν τις εντυπώσεις με την παρουσία τους στο Mexico Fashion Week. Η εκδήλωση παρουσίασε συλλογές που συνδύασαν κινηματογραφικά στοιχεία με τις πιο σύγχρονες τάσεις, δημιουργώντας μια μοναδική σύνδεση ανάμεσα στον κόσμο του κινηματογράφου και της μόδας.

Η Meryl Streep επέλεξε ένα κομψό μακρύ φόρεμα από τον οίκο Schiaparelli. Αντίστοιχα, η Anne Hathaway προτίμησε ένα πιο τολμηρό και μοντέρνο look, με ένα κοντό μίνι φόρεμα.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη μουσική, δημιουργικότητα και έντονη διάθεση για μόδα, θέτοντας τον τόνο για την επερχόμενη κυκλοφορία του «Devil Wears Prada 2». Το sequel δεν αναμένεται απλώς ως μια κινηματογραφική επιστροφή, αλλά ως ένα παγκόσμιο fashion γεγονός που συνδυάζει την τέχνη του σινεμά με τις τάσεις της μόδας.

Novibet
