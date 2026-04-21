Η Αν Χάθαγουεϊ εξηγεί πως έγινε η ταινία «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2»
Στην επίσημη πρεμιέρα της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2», η οποία πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, η Αν Χάθαγουεϊ έδωσε μια «γεύση» για το πώς δημιουργήθηκε το πολυαναμενόμενο σίκουελ.
Όπως εξήγησε η αγαπημένη ηθοποιός, όλα ξεκίνησαν από την σεναριογράφο της ταινίας Αλίν Μπρός Μακένα, η οποία είχε «μια λαμπρή ιδέα» και με την σειρά του ο σκηνοθέτης Ντέιβιντ Φράνκελ βοήθησε να υλοποιηθεί.
«Όταν ήταν έτοιμη, η Μέριλ (Στριπ) είπε "ναι" και εμείς με την σειρά μας είπαμε "οκέι"», κατέληξε γελώντας η Αν Χάθαγουεϊ.
Η επίσημη πρεμιέρα της ταινίας έγινε την Δευτέρα στη Νέα Υόρκη και το κόκκινο χαλί μετατράπηκε σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα events των ημερών.
Η ιστορία του «Ο Διάβολος Φοράει Prada» βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο, έμπνευση του οποίου αποτέλεσε η ισχυρή προσωπικότητα της Άννα Γουίντουρ, δίνοντας μια πιο ρεαλιστική ματιά στον κόσμο της μόδας.