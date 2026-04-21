«Ο Διάβολος Φοράει Prada 2»: Εντυπωσιακή πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη - Οι εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί

Την επίσημη πρεμιέρα της έκανε η πολυαναμενόμενη ταινία στη Νέα Υόρκη, λίγο πριν τη μεγάλη της κυκλοφορία, με το κόκκινο χαλί να μετατρέπεται σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα events των ημερών.

Οι σταρ που έκλεψαν την παράσταση

Μαζί τους, η Σιμόν Άσλεϊ και η Lady Gaga, που εντυπωσίασαν με τις εμφανίσεις τους, ολοκληρώνοντας μια λαμπερή παρουσία που ήδη κάνει τον γύρο του κόσμου.

Οι εμφανίσεις που συζητήθηκαν

Οι λαμπερές παρουσίες δεν περιορίστηκαν μόνο στην επιστροφή των πρωταγωνιστών, αλλά ξεχώρισαν και για τις εντυπωσιακές στιλιστικές επιλογές τους στο κόκκινο χαλί.

Η Μέριλ Στριπ επέλεξε μια κομψή και διαχρονική εμφάνιση, πιστή στο minimal ύφος της, ενώ η Αν Χάθαγουεϊ τράβηξε τα βλέμματα με ένα πιο μοντέρνο της look.

Ο Στάνλεϊ Τούτσι διατήρησε το κλασικό, refined στυλ του.

Από τις πιο τολμηρές εμφανίσεις της βραδιάς ήταν εκείνες της Σιμόν Άσλεϊ και της Lady Gaga, που επέλεξαν πρωτοποριακά σύνολα, κερδίζοντας τα φλας των φωτογράφων.

Επιστροφή στη μεγάλη οθόνη

Η συνέχεια του επιτυχημένου φιλμ φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη θρυλική Miranda Priestly, με τη Μέριλ Στριπ να επαναλαμβάνει τον ρόλο που την καθιέρωσε. Δίπλα της, η Αν Χάθαγουεϊ ως Andy και η Έμιλι Μπλαντ ως Emily, συνθέτουν ξανά την εμβληματική ομάδα.

Η ιστορία πίσω από τον μύθο

Η ιστορία του «Ο Διάβολος Φοράει Prada» βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο, το οποίο εμπνεύστηκε από την εμπειρία συνεργασίας με την ισχυρή προσωπικότητα της Άννα Γουίντουρ, δίνοντας μια πιο ρεαλιστική ματιά στον κόσμο της μόδας.

Αντίστροφη μέτρηση για την κυκλοφορία

Μετά την εντυπωσιακή πρεμιέρα, το ενδιαφέρον για την ταινία κορυφώνεται, με το κοινό να περιμένει την κυκλοφορία της ταινίας στις αίθουσες και να δει αν θα επαναλάβει την επιτυχία της πρώτης.

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει διεθνώς στα τέλη Απριλίου, ενώ η επίσημη πρεμιέρα στις ΗΠΑ είναι προγραμματισμένη για την 1η Μαΐου 2026.

