Vogue: Η Άννα Γουίντουρ συναντά τη «Μιράντα» της Μέριλ Στριπ

Η Μέριλ Στριπ μαζί με την Άννα Γουίντορ σε φωτογράφιση για τη νέα Vogue

Μια συνάντηση που γίνεται viral στα social media είναι αυτή της Άννα Γουίντουρ με τη Μέριλ Στριπ, με αφορμή την κυκλοφορία της ταινίας «Ο Διάβολος φοράει Prada 2».

Η Στριπ, που είχε υποδυθεί τη θρυλική Μιράντα Πρίστλι - έναν χαρακτήρα ευρέως εμπνευσμένο από τη διευθύντρια της Vogue, Άννα Γουίντουρ - βρέθηκε να συνομιλεί μαζί της, σαν να έκλεινε ένας κύκλος σχεδόν 20 ετών.

anna wintour and meryl streep on the cover of vogue’s may 2026 ‘seeing double’ issue, photographed by annie leibovitz pic.twitter.com/oxL5rzk3BE — ❦ (@saintdoII) April 7, 2026

Μια «συνάντηση καθρέφτης»

Οι δύο γυναίκες εμφανίστηκαν με κοινά στιλιστικά στοιχεία, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική επιρροή τους στον χώρο της μόδας και του πολιτισμού. Η ατμόσφαιρα, ωστόσο, ήταν κάθε άλλο παρά ψυχρή ή ανταγωνιστική.

Αντίθετα, η συζήτηση κινήθηκε γύρω από τη δύναμη, την εικόνα, την ηλικία και τον ρόλο των γυναικών σε ηγετικές θέσεις.

Η παρουσία της σκηνοθέτιδας Γκρέτα Γκέργουιγκ - η οποία είχε συνεργαστεί με τη Streep στο παρελθόν - λειτούργησε ως γέφυρα ανάμεσα στον κινηματογράφο και τη σύγχρονη πολιτιστική πραγματικότητα.

Πέρα από τα όρια της μόδας

Στη συζήτηση, η Άννα Γουίντουρ υπογράμμισε ότι η έννοια της «δύναμης» δεν συνδέεται απαραίτητα με αυστηρούς ενδυματολογικούς κώδικες, αλλά με την αυθεντικότητα.

Η Μέριλ Στριπ στάθηκε στις κοινωνικές πιέσεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, ακόμη και όταν βρίσκονται στην κορυφή.

Η επιστροφή της «Μιράντα»

Με το δεύτερο μέρος του «Ο Διάβολος φοράει Prada 2» να βρίσκεται προ των πυλών, το ενδιαφέρον στρέφεται ξανά στον χαρακτήρα της Μιράντα Πρίστλι. Η Στριπ αποκάλυψε ότι αυτή τη φορά εστίασε περισσότερο στην ευθύνη και το βάρος της ηγεσίας, σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία.

Η ίδια η Άννα Γουίντουρ, πάντως, δήλωσε ότι νιώθει «τιμή» που αποτέλεσε - έστω και έμμεσα - έμπνευση για έναν τόσο ισχυρό γυναικείο χαρακτήρα.