«Ο Διάβολος φοράει Prada 2»: Ιστορικό ρεκόρ προβολών για το τρέιλερ - 222 εκατ. προβολές σε 24 ώρες

Ιστορία έγραψε το πρώτο επίσημο τρέιλερ της ταινίας «The Devil Wears Prada 2», καθώς μέσα σε μόλις 24 ώρες συγκέντρωσε 222 εκατομμύρια προβολές συνολικά, κατακτώντας την πρώτη θέση ως το πιο πολυθεαμένο τρέιλερ όλων των εποχών για την 20th Century Studios. Πλέον, οι προβολές του έχουν ήδη ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια.

Η εταιρεία επιβεβαίωσε το εντυπωσιακό επίτευγμα με ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της στο X, χαρακτηρίζοντας την ανταπόκριση του κοινού «ιστορική» και ευχαριστώντας τους θαυμαστές για την ενθουσιώδη υποδοχή.

Η πολυαναμενόμενη συνέχεια, η οποία κάνει πρεμιέρα την 1η Μαΐου, φέρνει ξανά στη μεγάλη οθόνη βασικά μέλη του αρχικού καστ. Η Μέριλ Στριπ, η Αν Χάθαγουεϊ και η Έμιλι Μπλαντ επιστρέφουν στους εμβληματικούς ρόλους τους, μαζί με τον Στάνλεϊ Τούτσι και Τρέισι Θομς, αναβιώνοντας τον κόσμο του περιοδικού μόδας Runway.

20 χρόνια μετά: Η νέα πραγματικότητα για Andy, Miranda και το Runway

Η κυκλοφορία του trailer στις 2 Φεβρουαρίου προκάλεσε κύμα ενθουσιασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς θεατές να δηλώνουν ότι το παρακολούθησαν επανειλημμένα – κυρίως για την επιστροφή της Μέριλ Στριπ στον ρόλο της αμείλικτης Miranda Priestly.

Η νέα ταινία τοποθετείται περίπου 20 χρόνια μετά τα γεγονότα της πρώτης, με την Andy Sachs να έχει πλέον εξελιχθεί σε καταξιωμένη ερευνητική δημοσιογράφο. Οι δρόμοι της, ωστόσο, διασταυρώνονται ξανά με το Runway, το οποίο αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές και θεσμικές προκλήσεις. Παράλληλα, η Emily Charlton έχει αναδειχθεί σε ισχυρό στέλεχος του κόσμου της μόδας, με καθοριστικό ρόλο στη βιωσιμότητα του περιοδικού.

Στο παρελθόν η Αν Χάθαγουεϊ είχε εκφράσει έντονες επιφυλάξεις για το ενδεχόμενο sequel, ωστόσο τα δεδομένα φαίνεται πως άλλαξαν, με το νέο εγχείρημα να κερδίζει τελικά το «πράσινο φως».

Με τα πρώτα στοιχεία από τις προβολές να προκαλούν αίσθηση, το «The Devil Wears Prada 2» δείχνει ήδη πως φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά γεγονότα της χρονιάς.

