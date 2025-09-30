Από το «Devil Wears Prada» στο «Ο Διάβολος φορά Dolce & Gabbana»

Η Μέριλ Στριπ και ο Στάνλεϊ Τούτσι στην παρουσίαση της συλλογής Dolce & Gabbana Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 στο Μιλάνο της Ιταλίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025.

Η Μιράντα Πρίστλι και ο Νάιτζελ Κίπλινγκ επέστρεψαν και αυτήν την φορά φορούν Dolce & Gabbana.

Η Μέριλ Στριπ και ο Στάνλεϊ Τούτσι εμφανίστηκαν στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου στις 27 Σεπτεμβρίου, φορώντας τα εμβληματικά κοστούμια των χαρακτήρων τους, από την επιτυχημένη ταινία του 2006 «The Devil Wears Prada». Το γραφείο Τύπου της Dolce & Gabbana επιβεβαίωσε πως η σκηνή γυρίστηκε για να συμπεριληφθεί στο sequel της ταινίας, το οποίο γυρίζεται στο Μιλάνο.

Δείτε φωτογραφίες:

Η Μέριλ Στριπ και ο Στάνλεϊ Τούτσι φτάνουν στην επίδειξη της συλλογής άνοιξη/καλοκαίρι 2026 της Dolce & Gabbana κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας στο Μιλάνο, Ιταλία, στις 27 Σεπτεμβρίου 2025. REUTERS/Claudia Greco

Η Μέριλ Στριπ φορούσε τα χαρακτηριστικά γυαλιά της και μια βινύλ καμπαρντίνα, ενώ ο Στάνλεϊ Τούτσι φορούσε ένα κομψό κοστούμι με σκούρες αποχρώσεις.

Η 76χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός κάθισε στην πρώτη σειρά δίπλα στον Στάνλεϊ Τούτσι ως «Νάιτζελ Κίπλινγκ», ενώ απέναντί τους βρισκόταν η πρώην αρχισυντάκτρια της Vogue, Άννα Γουίντουρ, η οποία ενέπνευσε τον κινηματογραφικό χαρακτήρα της «Πρίστλι».

Meryl Streep as Miranda Priestly sitting front row at the Dolce & Gabbana show is iconic pic.twitter.com/nouGd39JFM

— 2000s (@PopCulture2000s) September 27, 2025



Λίγο πριν από την επίδειξη, η Στριπ και η Γουίντουρ συναντήθηκαν και αντάλλαξαν λόγια αγάπης και μια αγκαλιά, όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε η Vogue στο Instagram.

https://www.instagram.com/reel/DPHEqUnjouI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

«Σήμερα στο Μιλάνο, η θρυλική συντάκτρια του περιοδικού Runway, Μιράντα Πρίστλι, συνάντησε την Άννα Γουίντουρ του Vogue μετά την επίδειξη μόδας της Dolce & Gabbana για την άνοιξη του 2026», γράφει η λεζάντα της ανάρτησης.

Η Μέριλ Στριπ και ο Στάνλεϊ Τούτσι θα πρωταγωνιστήσουν στην επερχόμενη ταινία «The Devil Wears Prada 2» μαζί με τις Άννα Χάθαγουεϊ και Έμιλι Μπλαντ.

