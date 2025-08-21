«The Devil Wears Prada»:Τι συμβαίνει με τη Meryl Streep; Η μαυροφορεμένη Anne Hathaway στα γυρίσματα

Η Anne Hathaway και ο Stanley Tucci εθεάθησαν στα γυρίσματα της νέας ταινίας «The Devil Wears Prada» στη Νέα Υόρκη, και συγκεκριμένα στο Central Park, με ένα στυλ που προκάλεσε έκπληξη: και οι δύο ντυμένοι στα μαύρα, με σοβαρές εκφράσεις και μια ατμόσφαιρα που θύμιζε... κηδεία.

Η Hathaway εντυπωσιάζει φορώντας ένα πλισέ φόρεμα από μετάξι και ένα λιτό παλτό, ενώ ο Tucci εμφανίστηκε «αψεγάδιαστος» με το κοστούμι του, τη γραβάτα και τα σκούρα γυαλιά.

Οι εικόνες έχουν προκαλέσει «φρενίτιδα» στους θαυμαστές της ταινίας: Για ποια σκηνή είναι ντυμένοι έτσι; Μήπως πρόκειται για το «αποχαιρετιστήριο» ενός βασικού χαρακτήρα, ίσως ακόμη και της Μιράντα Πρίστλεϊ; Το μυστήριο παραμένει αφού στο τέλος της πρώτης ταινίας, η Άντρεα «εγκατέλειψε» τα καθήκοντα της στο γνωστό περιοδικό, προτού καν συμπληρώσει έναν χρόνο στις υπηρεσίες της Μιράντα Πρίστλεϊ.

Άραγε, στην νέα ταινία θα ξαναδούμε μαζί Μιράντα Πρίστλεϊ και Άντρεα ή μήπως ο σεναριογράφος επιφυλάσσει απρόοπτα και εκπλήξεις; Όπως ήταν και η αποχώρηση της Anna Wintour από τα ηνία της αμερικανικής Vogue, τον ρόλο της οποίας ενσάρκωνε η Meryl Streep.

