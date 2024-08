Έρχεται τρίτο «Mamma Mia», αλλά με γυρίσματα στην Κροατία; Επιστρέφει η Μέριλ Στριπ

Ολοένα και πιο κοντά βρισκόμαστε κατά πως φαίνεται στην τρίτη...βερσιόν του «Mamma Mia!» και οι fans ανυπομονούν.

Η πρωταγωνίστρια του «Mamma Mia!» Κριστίν Μπαράνσκι, 72 ετών σήμερα, δήλωσε στο Hollywood Reporter σε συνέντευξή της που δημοσιεύτηκε στις 13 Αυγούστου: «Ήμουν στο Λονδίνο με την παραγωγό Τζούντι Κράμερ στο αγαπημένο μας στέκι, και σχεδιάζει το “Mamma Mia 3”. Μου έδωσε την αφηγηματική πλοκή για το πώς θα γίνει».

Η πρωταγωνίστρια του «Mamma Mia!» εξήγησε ότι η Κράμερ ήταν ο τύπος παραγωγού που «κάνει τα πράγματα να συμβούν» αντί να λέει ότι «[εύχεται] να μπορούσε να συμβεί».

Η Μπαράνσκι είπε ότι η παραγωγός έκανε τη δεύτερη ταινία «Mamma Mia!», το 2018, το «Mamma Mia! Here We Go Again» να συμβεί, και ήταν “μια πρωτοφανής επιτυχία”, οπότε το επεξεργάζεται να “τους ξαναβρεί όλους μαζί”.

«Σχεδιάζει το 'Mamma Mia 3'. Μου έδωσε την αφηγηματική πλοκή για το πώς θα συμβεί», δήλωσε χαρακτηριστικά η Μπαράνσκι. Η Κράμερ είχε υπονοήσει στο παρελθόν μια τρίτη ταινία σε συνέντευξή της στη Vogue, λέγοντας ότι «πρέπει να υπάρξει και άλλη» γιατί οι θαυμαστές το θέλουν. Και πρόσθεσε: «Το πρόβλημα είναι ότι όλοι γερνάμε... Αλλά, δεν θα μπορούσαμε να είμαστε σε καλύτερη θέση όσον αφορά το ότι έχουμε ένα καστ που ανυπομονεί να το κάνει».

Η δημοφιλής ηθοποιός Μέριλ Στριπ δήλωσε επίσης στο πρακτορείο ότι θα συμμετάσχει σε μελλοντικές ταινίες.

«Είμαι έτοιμη για οτιδήποτε... Είπα στην Τζούντι ότι αν μπορέσει να βρει έναν τρόπο να μετενσαρκώσει την Ντόνα, είμαι μέσα σε αυτό. Ή θα μπορούσε να είναι όπως σε μια από αυτές τις σαπουνόπερες όπου η Ντόνα επιστρέφει και αποκαλύπτει ότι στην πραγματικότητα πέθανε η δίδυμη αδελφή της», είπε η βραβευμένη με Όσκαρ.

Πού θα γίνουν τα γυρίσματα;

Η Μπαράνσκι δήλωσε ότι ανυπομονεί να κάνει γυρίσματα στην Ελλάδα, αν και άφησε ένα...παράθυρο να γίνουν αυτά στην Κροατία. «Θα είμαστε όλοι σε κάποιο υπέροχο ελληνικό ή κροατικό νησί και θα διασκεδάζουμε», είπε η Μπαράνσκι για την τρίτη ταινία. «Το ελπίζω».