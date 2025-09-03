Η Αν Χάθαγουεϊ τα έβαλε με τους παπαράτσι στα γυρίσματα της ταινίας «Ο διάβολος φοράει Πράντα 2»

«Παιδιά πρέπει να ηρεμήσετε, έχουμε παιδιά στα γυρίσματα σήμερα το ξέρετε όλοι αυτό έτσι; Όλοι θα είμαστε ήρεμοι και θα περάσουμε μια όμορφη μέρα γιατί έχουμε παιδιά εδώ. Σας ευχαριστώ». Στους παπαράτσι που ακολουθούν φανατικά από την πρώτη στιγμή τα γυρίσματα της ταινίας «Ο διάβολος φοράει Πράντα 2» στη Νέα Υόρκη απευθύνθηκε η πρωταγωνίστρια Αν Χάθαγουεϊ ζητώντας τους να μην κάνουν ακρότητες για να πάρουν μια καλή εικόνα από το σετ.

Δείτε το βίντεο:

Η συνέχεια της μεγάλης επιτυχίας του 2006 κάνει γυρίσματα εδώ και αρκετές εβδομάδες στο Μανχάταν και στο καστ θα δούμε τους ηθοποιούς εκείνης της ταινίας όπως η Μέριλ Στριπ, η Εμιλι Μπλαντ, η Αν Χάθαγουεϊ και ο Στάνλεϊ Τούτσι. Επιπλέον, ο Κένεθ Μπράνα υποδύεται τον σύζυγο της δυναμικής εκδότριας, Μιράντα Πρίστλεϊ, ενώ παίζουν επίσης η Λούσι Λιου, ο Τζάστιν Θερό κ.α.

Για την πλοκή της νέας ταινίας δεν έχουν γίνει πολλά πράγματα γνωστά πέρα από το ότι αναφέρεται στην προσπάθεια της Μιράντα Πρίστλεϊ να επιβιώσει σε μια εποχή που η ψηφιακή ενημέρωση κυριαρχεί και ο έντυπος λόγος καταρρέει. Απέναντί της έχει την άλλοτε βοηθό της Εμιλι Τσάρλτον, που την υποδύεται η Εμιλι Μπλαντ, η οποία έχει πλέον εξελιχθεί σε κορυφαίο στέλεχος διαφημιστικής εταιρείας με μεγάλο κεφάλαιο προς διάθεση στα ΜΜΕ.

Το «Ο διάβολος φοράει Πράντα 2» θα κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες την Πρωτομαγιά του 2026. Σκηνοθετεί ο Ντέιβιντ Φράνκελ σε σενάριο της Αλίν Μπρος ΜακΚένα.