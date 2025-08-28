Αν Χάθαγουεϊ: Επική τούμπα στα γυρίσματα της ταινίας «The Devil Wears Prada»

Η Αν Χάθαγουεϊ επιστρέφει στον ρόλο που την καθιέρωσε, αυτόν της Άντι Σακς

Αν Χάθαγουεϊ: Επική τούμπα στα γυρίσματα της ταινίας «The Devil Wears Prada»
Τα φώτα της δημοσιότητας έχουν στραφεί και πάλι στην Αν Χάθαγουεϊ, αυτή τη φορά όχι μόνο για την ερμηνεία της, αλλά για ένα μικρό απρόοπτο περιστατικό που σημειώθηκε στα γυρίσματα του πολυαναμενόμενου sequel της ταινίας «The Devil Wears Prada».

Κατά τη διάρκεια σκηνής στη Νέα Υόρκη, η κάμερα κατέγραψε την ηθοποιό να χάνει την ισορροπία της καθώς κατέβαινε τα σκαλιά ενός κτιρίου. Όπως φαίνεται, το τακούνι του δεξιού της παπουτσιού έσπασε ξαφνικά, με αποτέλεσμα εκείνη να σωριαστεί στο έδαφος μπροστά σε συνεργείο και περαστικούς σύμφωνα με τη DailyMail.

Ένα χαμόγελο μετά... την πτώση

Η 41χρονη σταρ, πάντως, δεν έχασε το χιούμορ της. Σηκώθηκε γελώντας, φώναξε «είμαι καλά!» προς τους γύρω της και αγκάλιασε μέλη της παραγωγής, πριν συνεχίσει κανονικά τα γυρίσματα. Το αν η σκηνή ήταν απλώς ένα ατύχημα ή μέρος του σεναρίου, παραμένει άγνωστο.

Η αρχική ταινία, που κυκλοφόρησε το 2006, βασίστηκε στο βιβλίο της Lauren Weisberger, πρώην βοηθού στη Vogue και αποτύπωσε με μοναδικό τρόπο τον απαιτητικό κόσμο της μόδας. Η Weisberger είχε εργαστεί για την Anna Wintour, την εμβληματική αρχισυντάκτρια της Vogue που πρόσφατα αποχώρησε έπειτα από 37 χρόνια στο τιμόνι του περιοδικού.

Στο sequel, η Χάθαγουεϊ επιστρέφει στον ρόλο που την καθιέρωσε, αυτόν της Άντι Σακς. Στην πρώτη ταινία, η νεαρή απόφοιτος προσπαθούσε να βρει τη θέση της στον σκληρό χώρο των media και της μόδας, δουλεύοντας ως βοηθός της αδυσώπητης Μιράντα Πρίστλι (Μέριλ Στριπ), με τον Νάιτζελ (Στάνλεϊ Τούτσι) να αποτελεί τον απρόσμενο σύμμαχό της.

Το νέο φιλμ ήδη έχει δημιουργήσει τεράστια προσμονή στους θαυμαστές, και η πτώση της Χάθαγουεϊ στα γυρίσματα ήταν απλώς ένα μικρό διάλειμμα σε μια παραγωγή που αναμένεται να κλέψει ξανά τις εντυπώσεις.

