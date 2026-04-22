Μέριλ Στριπ και Αν Χάθαγουεϊ «παρέδωσαν» μαθήματα στυλ στην πρεμιέρα του «Devil Wears Prada II»

Μέριλ Στριπ, Αν Χάθαγουεϊ, Στάνλεϊ Τούτσι και Έμιλι Μπλαντ στην πρεμιέρα του «Devil Wears Prada II» στο Λονδίνο / AP

Όποιος έχει δει το «The Devil Wears Prada» γνωρίζει τη σημασία του «the book» — του mock-up του φανταστικού περιοδικού «Runway» που παραδίδεται κάθε βράδυ στο σπίτι της Miranda Priestly από τη δεύτερη βοηθό.

Πρόκειται για ένα από τα πιο ισχυρά σύμβολα της ταινίας του 2006, και ένα στοιχείο που «ζωντάνεψε» ξανά στην πρεμιέρα του «The Devil Wears Prada 2» στο Λονδίνο, όπου η Μέριλ Στριπ παρουσίασε μία από τις πιο ευρηματικές αναφορές της: ένα εντυπωσιακό, στολισμένο clutch που έμοιαζε με μια μινιατούρα του εμβληματικού «book».

Με τη βοήθεια της στιλίστριάς της, Micaela Erlanger, η Μέριλ Στριπ έχει κάνει κάθε είδους αναφορά στον χαρακτήρα της, τη Miranda Priestly, και στον κόσμο του «The Devil Wears Prada».

Και σήμερα, φαίνεται πως το δίδυμο αποφάσισε να το πάει ένα βήμα παραπέρα με τις στυλιστικές αναφορές.

Η Μέριλ Στριπ ποζάρει στην πρεμιέρα του «Devil Wears Prada II» στο Λονδίνο / AP

Ενσωματώνοντας ακόμη μία έντονη πινελιά κόκκινου, η Streep φόρεσε ένα σατέν car coat Prada, συνδυασμένο με μαύρο παντελόνι και ένα λευκό μεταξωτό top με φιόγκο στον λαιμό, διακοσμημένο με διαμαντένια κουμπιά πουκαμίσου από τον Kwiat. Όταν τελικά «ο διάβολος φοράει Prada», το κάνει με απόλυτο στιλ.

Στα αξεσουάρ, επέλεξε κοσμήματα από τον Fred Leighton, όπως ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι και κρεμαστά σκουλαρίκια, καθώς και μια καρφίτσα σε σχήμα αστεριού στο ντεκολτέ της μπλούζας της. Ολοκλήρωσε το look με ένα ζευγάρι μαύρα cat-eye γυαλιά ηλίου και κόκκινες γόβες (χωρίς τη «διχάλα» στο τακούνι), επίσης από τον οίκο Prada.

Σαφώς, το «book» παραδόθηκε με ασφάλεια — και το στιλ της Streep, εξίσου, «παρέδωσε».

Μέριλ Στριπ και Αν Χάθαγουεϊ στην πρεμιέρα του «Devil Wears Prada II» / AP

Η Αν Χάθαγουεϊ «μάγεψε» ως μούσα του Versace

Ως μακροχρόνια μούσα του Versace, ήταν σχεδόν αναμενόμενο ότι η Χάθαγουεϊ θα τιμούσε τον ιταλικό οίκο στις εμφανίσεις της — και στην τελευταία πρεμιέρα της ταινίας στο Λονδίνο, το έκανε επιτέλους.

Ίσως απλώς περίμενε την κατάλληλη στιγμή για να φορέσει Versace… στέκοντας δίπλα σε μια αυθεντική Versace.

Στο κόκκινο χαλί, η Αν Χάθαγουεϊ φόρεσε μια εντυπωσιακή δημιουργία του οίκου Versace που αντλούσε έμπνευση από το κλασικό tailoring. Το strapless φόρεμα συνδύαζε μια βαθιά μωβ βελούδινη φούστα με σκίσιμο και ένα διάφανο κορσέ μπούστο. Ένας μαύρος μεταξωτός γιακάς, κρυστάλλινα κουμπιά και ένα σκούρο, κρυστάλλινο ντεκολτέ παρέπεμπαν στο ανδρικό formal ντύσιμο με μια αισθησιακή πινελιά. Για να αναδείξει τις λεπτομέρειες, η στυλίστρια Erin Walsh επέλεξε διακριτικά αξεσουάρ: κρίκους με διαμάντια και απλά μαύρα δερμάτινα σανδάλια.

Η Αν Χάθαγουεϊ και η Donatella Versace ποζάρουν στην πρεμιέρα του «Devil Wears Prada II» στο Λονδίνο / AP

Σε μια ιδιαίτερα γλυκιά στιγμή, η Χάθαγουεϊ επανενώθηκε με τη Donatella Versace στην εκδήλωση. Η σχεδιάστρια —που κάνει cameo στην ταινία μαζί με κορυφαίες προσωπικότητες της μόδας όπως οι Marc Jacobs, Brunello Cucinelli και Law Roach— έχει ντύσει την Χάθαγουεϊ πολλές φορές στο παρελθόν.

Η σχέση της σταρ με τον οίκο κορυφώθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 2020. Μεταξύ 2023 και 2024, η Χάθαγουεϊ εμφανίστηκε σε shows του brand, πρωταγωνίστησε στις καμπάνιες Versace Icons και φόρεσε μια εντυπωσιακή δημιουργία στο Met Gala 2024 προς τιμήν του Karl Lagerfeld. Υπήρξε επίσης και το viral στιγμιότυπο όπου χόρευε σε afterparty του Versace.

Η Αν Χάθαγουεϊ στην πρεμιέρα του «Devil Wears Prada II» στο Λονδίνο / AP Invision

Αυτή η «Versace περίοδος» σηματοδότησε μια πιο κομψή αλλά και τολμηρή στροφή στο στιλ της Χάθαγουεϊ, το οποίο έκτοτε έγινε πιο πειραματικό και δυναμικό.

Η Αν Χάθαγουεϊ στην πρεμιέρα του «Devil Wears Prada II» στο Λονδίνο / AP Invision

Ενόψει της πρεμιέρας της ταινίας την 1η Μαΐου, συνεχίζει να επιδεικνύει τη στιλιστική της δεξιοτεχνία με εντυπωσιακά σύνολα που είναι ταυτόχρονα αναφορικά και γεμάτα ενέργεια.

Και αυτή η δυναμική αναμένεται να συνεχιστεί μέσα στη χρονιά, με τις επερχόμενες εμφανίσεις της σε ταινίες όπως το The Odyssey, το The End of Oak Street και το Verity — ενώ ο κόσμος της μόδας θα παρακολουθεί κάθε της βήμα.

