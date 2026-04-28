Έφυγε από τη ζωή ο πρώην πρόεδρος του ΑΣ Ζαγοράς Πηλίου «ZAGORIN», Θεμιστοκλής Βαλασσάς

Με βαθιά θλίψη ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζαγοράς Πηλίου «ZAGORIN» αποχαιρετά τον Θεμιστοκλή Βαλασσά, έναν άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με σημαντικές στιγμές της ιστορικής διαδρομής της Οργάνωσης και άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην ανάπτυξή της.

Ο εκλιπών υπηρέτησε επί σειρά ετών ως μέλος της Διοίκησης του Συνεταιρισμού, τα περισσότερα από αυτά από τη θέση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, αντιμετωπίζοντας κρίσιμες προκλήσεις και συμβάλλοντας καθοριστικά στη μετεξέλιξη της συνεταιριστικής οργάνωσης.

Η περίοδος της προσφοράς του ταυτίστηκε κυρίως με τη δεκαετία του 1990, η οποία χαρακτηρίστηκε ως «δεκαετία του marketing» για τον Συνεταιρισμό. Τότε, η διοίκηση επένδυσε δυναμικά σε καινοτόμες για την εποχή δράσεις προβολής και επικοινωνίας, αναδεικνύοντας το προϊόν και την ιδιαίτερη ταυτότητα της επιχείρησης.

Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του προετοιμάστηκε η διαδικασία για την αναγνώριση των μήλων Ζαγοράς Πηλίου ως προϊόντος ΠΟΠ, τα πρώτα μήλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτή τη διάκριση. Παράλληλα, ο Συνεταιρισμός αξιοποίησε τη συμμετοχή του στον ευρωπαϊκό οργανισμό προώθησης φρούτων EUROFRU.

Ο εκλιπών Θεμιστοκλής Βαλασσάς

Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε και η καθιέρωση της χαρακτηριστικής οβάλ ετικέτας με το εμπορικό σήμα ZAGORIN σε κάθε μήλο ξεχωριστά, μια πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα ενέργεια εταιρικής ταυτότητας στον χώρο των οπωροκηπευτικών.

Ο Θεμιστοκλής Βαλασσάς παρέμεινε μέχρι τέλους ενεργός αγρότης και δραστήριος πολίτης της τοπικής κοινωνίας, ενώ είχε παρουσία και σε μεταγενέστερες σημαντικές στιγμές του Συνεταιρισμού, όπως ο εορτασμός των 100 χρόνων συνεχούς λειτουργίας του.

Η διοίκηση και το προσωπικό του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζαγοράς εκφράζουν τα ειλικρινή συλλυπητήριά τους στην οικογένειά του και ιδιαίτερα στην κόρη του Κερασία, εργαζόμενη επί περισσότερες από τρεις δεκαετίες στη Γραμματεία του Συνεταιρισμού.

Η εξόδιος ακολουθία τηελέστηκε το μεσημέρι της Τρίτης (28/4) στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Ζαγοράς.

Η ανάρτηση του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζαγοράς για τον απώλειατου Θεμιστοκλή Βαλασσά:

