Γιάννης Κουσαθανάς: Στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στο θαλάσσιο σκι

Ο Κουσαθανάς είχε μια δυναμική εμφάνιση που χαρακτηρίστηκε από σθένος και τεχνική ακρίβεια

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Γιάννης Κουσαθανάς: Στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στο θαλάσσιο σκι

Ο Γιάννης Κουσαθανάς

Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης / Facebook
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στην κορυφή του κόσμου «σκαρφάλωσε» ο Έλληνας αθλητής του θαλάσσιου σκι, Γιάννης Κουσαθανάς, ο οποίος στέφθηκε Παγκόσμιος Πρωταθλητής Γενικής Κατάταξης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Θαλάσσιου Σκι κάτω των 17 ετών της IWWF 2026.

Το τουρνουά, που διεξήχθη στο Ναυτικό Στάδιο Lago Ahumada στην Κόρδοβα της Αργεντινής, από τις 30 Μαρτίου έως τις 5 Απριλίου, συγκέντρωσε πάνω από 110 επίλεκτους νεαρούς αθλητές από 18 χώρες.

Βίντεο από τον αγώνα του Γιάννη Κουσαθανά:

https://www.instagram.com/reel/DW1u0dgApmb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ο Κουσαθανάς είχε μια δυναμική εμφάνιση που χαρακτηρίστηκε από σθένος και τεχνική ακρίβεια. Η κυριαρχία του σε όλα τα αγωνίσματα ήταν αδιαμφισβήτητη, εξασφαλίζοντας χρυσά μετάλλια στο Σλάλομ, το Άλμα και την κατηγορία Γενικής Κατάταξης (Τρίαθλο). Σχεδόν ολοκλήρωσε μια καθαρή άνοδο στο βάθρο, τερματίζοντας εντυπωσιακά 4ος στα Κόλπα (Φιγούρες).

kousathanas-2.jpg

Αυτή η νίκη αποτελεί απόδειξη του εξαιρετικού ταλέντου του Κουσαθανά και της στρατηγικής καθοδήγησης του προπονητή του, Tanneguy Bennet. Αγωνιζόμενος ενάντια σε παραδοσιακές δυνάμεις όπως οι ΗΠΑ και η Αυστραλία, ο Κουσαθανάς απέδειξε ότι το μέλλον του ελληνικού θαλάσσιου σκι είναι λαμπρότερο από ποτέ.

«Θερμά συγχαρητήρια στον Γιάννη Κουσαθανά, στον προπονητή μας Tanneguy Bennet και σε όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή τη μεγάλη διεθνή διάκριση», δήλωσε ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης. «Η σπουδαία αυτή επιτυχία, που ανέβασε την Ελλάδα στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, επιβεβαιώνει το εξαιρετικό ταλέντο και το λαμπρό μέλλον του αθλητή μας».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:27ΕΛΛΑΔΑ

Από 9 ευρώ το κιλό η τιμή του αρνιού - Αυξημένη η κίνηση στη Βαρβάκειο ενόψει Πάσχα

13:19ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτες σκηνές πάνω από φέρετρο - Χήρα και ερωμένη του νεκρού τσακώθηκαν στην κηδεία

13:18WHAT THE FACT

Το αίνιγμα του βυθού: Το πλάσμα που δεν ξέρουν οι επιστήμονες ανακαλύφθηκε στην Ιαπωνία

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Βούλα: Εντόπισαν 12χρονη, μόνη της σε λεωφορείο – Είπε πως την κακοποιούσαν οι γονείς της

13:06ΚΟΣΜΟΣ

Πετρέλαιο: Γιατί οι τιμές στην Ευρώπη θα παραμείνουν στα ύψη ακόμη και αν τελειώσει ο πόλεμος

13:06ΚΟΣΜΟΣ

Πάστορας κατηγορείται για ανθρωποκτονία μετά τον πνιγμό άνδρα κατά τη διάρκεια βάπτισης

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Νεκρός άνδρας που έπεσε από τον πέμπτο όροφο σε ακάλυπτο πολυκατοικίας

12:53ANNOUNCEMENTS

Δυνατά παιχνίδια στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με αμέτρητες αγορές από το Πάμε Στοίχημα

12:53WHAT THE FACT

Κάτω από την επιφάνεια: Οι «αόρατοι γίγαντες» που αλλάζουν το θαλάσσιο τοπίο

12:51ΚΟΣΜΟΣ

Άνω κάτω πόλη 1,5 εκατ. κατοίκων για τον «δραπέτη» λύκο - Έκλεισε σχολείο για ασφάλεια

12:50ΥΓΕΙΑ

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός εκπαιδεύει τις «νταντάδες της γειτονιάς» στις Πρώτες Βοήθειες

12:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξάρχου: Ετοιμαζόμαστε για παραγγελία νέου FSRU - Έρχονται νέες συμφωνίες της Atlantic SEE για LNG έως το καλοκαίρι

12:39ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Κουσαθανάς: Στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στο θαλάσσιο σκι

12:35ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Δημοκρατικοί πιέζουν για την καθαίρεση του Τραμπ με την 25η τροπολογία του Συντάγματος

12:34ΥΓΕΙΑ

Αντιδρά και ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά στο νέο σύστημα παραπομπών - «Gatekeeping με ανεπάρκειες στον προσωπικό γιατρό»

12:31ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο της εξαφάνισης νεαρής γιατρού στην αφρικανική ζούγλα - Τα κρεμασμένα σε δέντρα εσώρουχα

12:28LIFESTYLE

Κόνι Μεταξά: Η εξομολόγηση για το διαζύγιό της - «Μου αρέσει να είμαι μόνη μου - Δεν κάνω σεξ»

12:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δωρεάν διέλευση από τα διόδια για το Πάσχα ζητά το ΚΚΕ

12:18SCENARIO

Η πολιτική δεν είναι «κομιλφό»: Η επιστροφή στην «προεκλογική κανονικότητα»

12:16ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΕΤ: Ανακαλείται παρτίδα φέτας – Εντοπίστηκε το βακτήριο listeria

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πόσο θα άξιζαν σήμερα τα 30 αργύρια του Ιούδα;

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Νεκρός άνδρας που έπεσε από τον πέμπτο όροφο σε ακάλυπτο πολυκατοικίας

12:16ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΕΤ: Ανακαλείται παρτίδα φέτας – Εντοπίστηκε το βακτήριο listeria

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Βούλα: Εντόπισαν 12χρονη, μόνη της σε λεωφορείο – Είπε πως την κακοποιούσαν οι γονείς της

09:46ΚΟΣΜΟΣ

«Ανίκανος» να δικαστεί ο άστεγος που σκότωσε Ουκρανή πρόσφυγα στο τρένο

13:06ΚΟΣΜΟΣ

Πετρέλαιο: Γιατί οι τιμές στην Ευρώπη θα παραμείνουν στα ύψη ακόμη και αν τελειώσει ο πόλεμος

11:58ΕΛΛΑΔΑ

«Γλέντι» στο X με Κωνσταντοπούλου-Στραβελάκη: «Ευτυχώς δεν τον δάγκωσε - Είναι ήρωας!»

10:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Απόλυτη ανατροπή για το Πάσχα - Μικρό... καλοκαιράκι σε όλη την Ελλάδα

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Σύγχυση για τον θάνατο του Ναΐμ Κασέμ - Νεκρός ο ανιψιός και προσωπικός γραμματέας του, λέει τώρα το Reuters

12:35ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Δημοκρατικοί πιέζουν για την καθαίρεση του Τραμπ με την 25η τροπολογία του Συντάγματος

06:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ευχάριστα νέα για το Πάσχα - Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου

12:31ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο της εξαφάνισης νεαρής γιατρού στην αφρικανική ζούγλα - Τα κρεμασμένα σε δέντρα εσώρουχα

08:57ΚΟΣΜΟΣ

Προσοχή σκληρές εικόνες: «Φίλες» βασάνισαν και σκότωσαν 15χρονη - Οργή για τις ποινές στις ανήλικες

10:14WHAT THE FACT

Υδραυλικός τραβάει ένα σκοινί σε υπόγειο και βρίσκει 30 κιλά χρυσά νομίσματα

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη Πέμπτη: «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου» - Έθιμα, παραδόσεις και συμβολισμοί της σημερινής ημέρας

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Επέστρεψε νικητής ο Μάριος μετά τη μεταμόσχευση στο Τορίνο: «Η καρδιά μου δεν σταμάτησε ούτε λεπτό»

10:18ΚΟΣΜΟΣ

Φωτιά «σαν ιστός αράχνης» σε ολυμπιακό στάδιο του Ρίο - Η τρίτη την τελευταία δεκαετία

06:44WHAT THE FACT

Τεχνολογικός κροίσος προειδοποιεί: Σβήστε όλα τα δεδομένα σας και τις φωτογραφίες σας από παντού

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγές στο φαρμακείο αυτοκίνητου από τον Ιούνιο: Τι πρέπει να περιέχει - Πρόστιμο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Γενική Γραμματεία Εμπορίου: Ενέκρινε τη συγχώνευση της JUMBO με την Herald Greece 2

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ