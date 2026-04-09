Γιάννης Κουσαθανάς: Στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στο θαλάσσιο σκι

Στην κορυφή του κόσμου «σκαρφάλωσε» ο Έλληνας αθλητής του θαλάσσιου σκι, Γιάννης Κουσαθανάς, ο οποίος στέφθηκε Παγκόσμιος Πρωταθλητής Γενικής Κατάταξης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Θαλάσσιου Σκι κάτω των 17 ετών της IWWF 2026.

Το τουρνουά, που διεξήχθη στο Ναυτικό Στάδιο Lago Ahumada στην Κόρδοβα της Αργεντινής, από τις 30 Μαρτίου έως τις 5 Απριλίου, συγκέντρωσε πάνω από 110 επίλεκτους νεαρούς αθλητές από 18 χώρες.

Βίντεο από τον αγώνα του Γιάννη Κουσαθανά:

Ο Κουσαθανάς είχε μια δυναμική εμφάνιση που χαρακτηρίστηκε από σθένος και τεχνική ακρίβεια. Η κυριαρχία του σε όλα τα αγωνίσματα ήταν αδιαμφισβήτητη, εξασφαλίζοντας χρυσά μετάλλια στο Σλάλομ, το Άλμα και την κατηγορία Γενικής Κατάταξης (Τρίαθλο). Σχεδόν ολοκλήρωσε μια καθαρή άνοδο στο βάθρο, τερματίζοντας εντυπωσιακά 4ος στα Κόλπα (Φιγούρες).

Αυτή η νίκη αποτελεί απόδειξη του εξαιρετικού ταλέντου του Κουσαθανά και της στρατηγικής καθοδήγησης του προπονητή του, Tanneguy Bennet. Αγωνιζόμενος ενάντια σε παραδοσιακές δυνάμεις όπως οι ΗΠΑ και η Αυστραλία, ο Κουσαθανάς απέδειξε ότι το μέλλον του ελληνικού θαλάσσιου σκι είναι λαμπρότερο από ποτέ.

«Θερμά συγχαρητήρια στον Γιάννη Κουσαθανά, στον προπονητή μας Tanneguy Bennet και σε όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή τη μεγάλη διεθνή διάκριση», δήλωσε ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης. «Η σπουδαία αυτή επιτυχία, που ανέβασε την Ελλάδα στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, επιβεβαιώνει το εξαιρετικό ταλέντο και το λαμπρό μέλλον του αθλητή μας».

