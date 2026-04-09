Απίστευτες σκηνές πάνω από φέρετρο - Χήρα και ερωμένη του νεκρού τσακώθηκαν στην κηδεία

Απίθανες έως ντροπιαστικές σκηνές εκτυλίχθηκαν στην κηδεία ενός άνδρα, όταν δύο γυναίκες, πιθανώς η χήρα και η ερωμένη πιάστηκαν στα χέρια πάνω από το φέρετρο μπροστά στα έκπληκτα μάτια των πενθούντων συγγενών, στο Μεξικό.

Ο νεκρός, που στην συγκεκριμένη περίπτωση μάλλον απέφυγε την οργή των δύο γυναικών, έβγαινε παράλληλα, χωρίς φυσικά καμία από τις δύο να γνωρίζει την ύπαρξη της άλλης. Κάτι που συνειδητοποίησαν στην κηδεία...

Οι ντροπιαστικές σκηνές και η αντίδραση των ανθρώπων που στέκονται στο δωμάτιο έχουν γίνει viral και οδήγησαν τον κόσμο να αστειευτεί για την κατάσταση, με κάποιους να επισημαίνουν πώς οι δύο γυναίκες τσακώνονται για έναν άνδρα που είναι ήδη νεκρός.

Βίντεο από το περιστατικό τις δείχνει να εμπλέκονται σε έντονο σωματικό καυγά, και μάλιστα σε σημείο που το φέρετρο φαίνεται να κινείται και το καπάκι αρχίζει να μετακινείται από τη θέση του. Αν και δεν πιστοποιείται η αυθεντικότητά του, ωστόσο αναμεταδίδεται από αρκετά μεξικανικά, αλλά και διεθνή ΜΜΕ.

?? Man dies in Mexico, leaving widow and mistress to FIGHT at his funeral



According to media, the widow approached one of the women who was evidently shaken up, just to find out her relationship to her husband



The fight then broke out pic.twitter.com/0ycgOHrnxJ — Lord Bebo (@MyLordBebo) April 9, 2026

Όλα ξεκίνησαν όταν μια από τις γυναίκες που στεκόταν δίπλα στο φέρετρο, είπε ενώ αποχαιρετούσε τον νεκρό. «Αγάπη, θα μου λείψεις».

Η άλλη γυναίκα που στεκόταν κοντά τη ρώτησε: «Ποια είσαι;» για να λάβει την απάντηση από τη δακρυσμένη κυρία, ότι ήταν η ερωμένη του άντρα.

Και κάπου εκεί ξεκίνησε ο καυγάς, αρχικά λεκτικά και στη συνέχεια εξελίχθηκε σε συμπλοκή των δύο κυριών, καθώς υποστήριζαν πως είχαν ρομαντική σχέση με τον νεκρό.

Το βίντεο έχει γίνει viral, αλλά τα σχόλια των χρηστών είναι αυτά που κλέβουν επίσης τις εντυπώσεις, καθώς οι χρήστες δείχνουν να το διασκεδάζουν: «Παραλίγο να τον σκοτώσουν ξανά», σχολιάζει ένας με έναν άλλο να προσθέτει: «Είναι ξεκάθαρο ότι ο νεκρός δεν θα πάει στον παράδεισο!».

Καθώς το φέρετρο άρχισε να κινείται λόγω της σωματικής τους επίθεσης, άλλος χρήστης αστειεύτηκε: «Υποθέτω ότι θα χτυπήσουν ξανά τον νεκρό μέχρι θανάτου με αυτόν τον τρόπο». Ένα άτομο έγραψε: «Δεν άντεχε άλλο καμία από τις δύο και προτίμησε να πεθάνει».