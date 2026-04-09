Πύργος: Προφυλακίστηκαν η μητέρα και ο σύντροφός της για την κακοποίηση του βρέφους

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν η 18χρονη μητέρα και ο συνομήλικος σύντροφός της, οι οποίοι κατηγορούνται για την άγρια κακοποίηση ενός βρέφους οκτώ μηνών στον Πύργο.

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν ομόφωνα την προφυλάκισή τους, καθώς και οι δύο αντιμετωπίζουν την κακουργηματική δίωξη της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης σε βάρος αδύναμου προσώπου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται το patrisnews, ο άνδρας εξετάζεται ως ο βασικός υπαίτιος των πράξεων, καθώς φέρεται να προκάλεσε στο παιδί δαγκώματα και εγκαύματα με τσιγάρο. Από την πλευρά της, η μητέρα κατηγορείται πως δεν προσπάθησε να σταματήσει την κακοποίηση του παιδιού της.

Η κρίσιμη κατάσταση του βρέφους και τα πολλαπλά εμφανή τραύματα που έφερε στο σώμα του κινητοποίησαν άμεσα τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές, οδηγώντας στη σύλληψη του ζευγαριού.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

«Συνελήφθησαν, χθες το βράδυ, στον Πύργο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου και του Αστυνομικού Τμήματος Ανδραβίδας Κυλλήνης, δυο 18χρονοι ημεδαποί (άνδρας και γυναίκα), σε βάρος των οποίων εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης του Ανακριτή Ηλείας, για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη.

Ειδικότερα, στις 16 Μαρτίου 2026, έπειτα από καταγγελία, σύμφωνα με την οποία βρέφος περίπου οχτώ μηνών, έφερε σοβαρό τραύμα στο πόδι, εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πύργου και της ομάδας ΔΙΑΣ Πύργου, η κατηγορούμενη γυναίκα, μητέρα του βρέφους, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση.

Το βρέφος μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου και στη συνέχεια στο Καραμανδάνειο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, για διενέργεια ιατρικών εξετάσεων, όπου διαπιστώθηκε από τους ιατρούς ότι έφερε τραύμα στο πόδι, κάταγμα, καθώς και πολλαπλές δερματικές βλάβες και κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία του, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του.

Κατά την εξέταση του βρέφους από ιατροδικαστή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών διαπιστώθηκε ότι έφερε παλαιά σωματική βλάβη, δήγματα προκληθέντα από άνθρωπο και εγκαύματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Ανακριτή Πρωτοδικών Ηλείας και μετά την απολογία τους κρίθηκαν προφυλακιστέοι».

Διαβάστε επίσης