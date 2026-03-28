Ηλεία: «Το δάγκωναν τα ξαδέλφια του», ισχυρίζεται η 18χρονη μητέρα του κακοποιημένου βρέφους

Μεγάλη ανησυχία έχει προκαλέσει η υπόθεση του βρέφους 10 μηνών από την Ηλεία, που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στην Πάτρα με σοβαρότατα τραύματα στο σωματάκι του.

Ο διοικητής του νοσοκομείου Πύργου, Σπύρος Πολίτης, περιέγραψε τις δικαιολογίες της μητέρας για τα σημάδια που είχε το μωράκι, μιλώντας στο MEGA.

«Η μητέρα απέδωσε τα σημάδια στο σώμα του παιδιού σε παιχνίδι με άλλα παιδιά, υποστηρίζοντας ότι οι μικρές δαγκωματιές προήλθαν από τα ξαδέλφια του, ενώ για τον τραυματισμό στο πόδι, ισχυρίστηκε ότι οφείλεται σε πτώση από το καρότσι.

Όπως τόνισε ο κ. Πολίτης, από την πρώτη στιγμή κρίθηκε ότι «κάτι περίεργο συνέβαινε», γεγονός που οδήγησε στην άμεση εμπλοκή των Αρχών.

Σύμφωνα με εκείνον, το παιδί είχε εκδορές, μικρές δαγκωματιές και κατάγματα, με τις ακτινογραφίες να δείχνουν τουλάχιστον ένα κάταγμα, ενώ, διευκρίνισε ότι οι γιατροί στο νοσοκομείο Πύργου δεν διαπίστωσαν εγκαύματα.

Οι γιατροί στο Καραμανδάνειο, όπου μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο του Πύργου για εξειδικευμένη ορθοπεδική αντιμετώπιση, ήρθαν αντιμέτωποι με ένα σοκαριστικό περιστατικό, διαπιστώνοντας την ύπαρξη δύο καταγμάτων στο μηρό, ενός στο αντιβράχιο, αλλά και εμφανών σημαδιών από καψίματα και δαγκώματα.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, υπογράμμισε ότι η έγκαιρη παρέμβαση των γιατρών και η ειδοποίηση της εισαγγελίας ουσιαστικά έσωσαν τη ζωή του παιδιού. Όπως σημείωσε, η μητέρα επιχείρησε να αποχωρήσει από το νοσοκομείο του Πύργου πριν ολοκληρωθούν οι εξετάσεις, φοβούμενη ότι θα αποκαλυφθεί η κακοποίηση.

«Η πράξη του οικογενειακού περιβάλλοντος απέναντι στο κοριτσάκι είναι εγκληματική. Το παιδάκι πήγε στο νοσοκομείο του Πύργου με ανοιχτά κατάγματα στο μηρό και στον βραχίονα, ενώ το κάταγμα είχε προκαλέσει οστεομυελίτιδα. Αν το νοσοκομείο δεν είχε ενεργοποιηθεί όταν έφυγε η μητέρα χωρίς να ολοκληρωθούν οι εξετάσεις και δεν είχε ειδοποιήσει την εισαγγελία, το παιδάκι θα ήταν πεθαμένο. Μιλάμε για εγκληματική ενέργεια από την πλευρά του οικογενειακού περιβάλλοντος. Αυτό δείχνει και τον τρόπο που αντιμετωπίζεται στο σπίτι το παιδί», ανέφερε.

Οι Αρχές ερευνούν εις βάθος τις συνθήκες διαβίωσης του παιδιού και τις ευθύνες του οικογενειακού περιβάλλοντος.

Διαβάστε επίσης