Πάτρα: Στο Καραμανδάνειο βρέφος με εγκαύματα και κατάγματα - Ερευνάται ενδεχόμενο κακοποίησης

Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει ένα περιστατικό με βρέφος μόλις 10 μηνών που διακομίστηκε το βράδυ της Πέμπτης στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα από την Ηλεία με σοβαρά τραύματα.

Οι γιατροί προβληματίζονται ιδιαίτερα από τη σοβαρότητα των τραυμάτων και των εγκαυμάτων του βρέφους, αναζητώντας την αιτία από την οποία προήλθαν, όπως μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ.

Οι γιατροί ενημέρωσαν άμεσα τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες ξεκίνησαν έρευνα για το περιστατικό καθώς τα τραύματα δεν φαίνεται να συνάδουν με απλό ατύχημα.

Σημειώνεται ότι το βρέφος νοσηλεύεται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση.

Η έρευνα της ΕΛΑΣ είναι σε εξέλιξη με τους αστυνομικούς να λαμβάνουν καταθέσεις από τους γονείς του βρέφους αλλά και από συγγενείς προκειμένου να διαπιστωθεί τι συνέβη στο βρέφος

