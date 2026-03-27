Στο «κόκκινο» Κηφισός και Κηφισίας - Πού παρατηρούνται καθυστερήσεις
Αυξημένη είναι η κίνηση στη Λεωφόρο Κηφισού, με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις να καταγράφονται και στα δύο ρεύματα από το ύψος των Σεπολίων έως το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.
Την ίδια στιγμή, καθυστερήσεις παρατηρούνται και στην Λεωφόρο Κηφισίας, από το ύψος του Νέου Ψυχικού έως και την Λεωφόρο Αλεξάνδρας, τμηματικά και στα δύο ρεύματα.
Όσον αφορά την Αττική Οδό, παρατηρούνται καθυστερήσεις 10 με 15 λεπτά στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από κόμβο τον Μεταμόρφωσης έως κόμβο τον Κηφισίας.
Δείτε τον «χάρτη» της κίνησης:
08:38 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Σε ποιες χώρες είναι νόμιμη η υποβοηθούμενη αυτοκτονία
08:34 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Τα λάθη που αυξάνουν την κατανάλωση καυσίμου
07:46 ∙ ΚΑΙΡΟΣ
Αυτός θα είναι ο καιρός του Απριλίου - Πώς θα κάνουμε Πάσχα
05:30 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ