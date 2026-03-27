Αναστάτωση στο Περιστέρι: Πυρκαγιά σε βαν με εύφλεκτα υλικά αναζωπυρώθηκε όταν έφυγε η Πυροσβεστική

Φωτιά σε σταθμευμένο επαγγελματικό βαν αναστάτωσε τα ξημερώματα της Παρασκευής γειτονιά στο Περιστέρι. Συγκεκριμένα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία κλήθηκε για συμβάν στην οδό Λευκωσίας.

Επί τόπου έσπευσαν 2 οχήματα με 5 πυροσβέστες όπου κατάφεραν να σβήσουν την πυρκαγιά έτσι ώστε να μην επεκταθεί σε παρακείμενα οχήματα.

Ωστόσο, ενώ οι Πυροσβέστες αποχώρησαν από το σημείο, τα εύφλεκτα υλικά που υπήρχαν στο βανάκι (σ.σ.: ήταν γεμάτο με καλώδια) αναζωπυρώθηκε με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση των περίοικων και κάποιων περαστικών με ΙΧ που έσπευσαν με πυροσβεστήρες να σβήσουν τη φωτιά.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.