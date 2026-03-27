Αμπελόκηποι: Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. ο 35χρονος - Το βεβαρημένο παρελθόν και τα ψυχικά προβλήματα

Snapshot Ένας 35χρονος συνελήφθη μετά από επίθεση με τσεκούρι σε αστυνομικό στους Αμπελόκηπους κατά την εκτέλεση εντολής ακούσιας νοσηλείας.

Η επίθεση σημειώθηκε σε οικία επί της οδού Ροστοβίου, όπου οι αστυνομικοί πήγαν για να μεταφέρουν τον άνδρα σε ψυχιατρική κλινική.

Ο τραυματισμένος αστυνομικός διακομίστηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο για παροχή πρώτων βοηθειών.

Ο δράστης έχει σοβαρά ψυχικά προβλήματα και έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές στο παρελθόν.

Οι Αρχές συνέλαβαν το απόγευμα της Πέμπτης 26 Μαρτίου έναν 35χρονο άνδρα, ο οποίος επιτέθηκε με τσεκούρι σε αστυνομικό στους Αμπελόκηπους, κατά την προσπάθεια εκτέλεσης εντολής για ακούσια νοσηλεία σε ψυχιατρική κλινική.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν το απόγευμα της Πέμπτης (26/03) τον 35χρονο στην περιοχή των Ελληνορώσων.

Υπενθυμίζεται ότι αστυνομικοί μετέβησαν χθες σε οικία επί της οδού Ροστοβίου στους Αμπελόκηπους προκειμένου να εκτελέσουν εντολή ακούσιας νοσηλείας σε ψυχιατρείο, με τον άνδρα, τον οποίο αφορούσε η εντολή, να επιτίθεται με τσεκούρι στους αστυνομικούς, τραυματίζοντας έναν εξ αυτών.

Αυτός είναι ο 35χρονος δράστης

Ο τραυματίας αστυνομικός μεταφέρθηκε άμεσα στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο για παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ ο δράστης συνελήφθη και πλέον βρίσκεται υπό κράτηση.

Ο άνδρας, που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, στο παρελθόν έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές.

Διαβάστε επίσης