Αμπελόκηποι: Αυτός είναι ο δράστης της επίθεσης με τσεκούρι - Το παρελθόν και τα ψυχικά προβλήματα
Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ο 35χρονος που επιτέθηκε με τσεκούρι σε αστυνομικούς στους Αμπελόκηπους - Στο φως έρχονται στοιχεία για το βεβαρημένο παρελθόν και τα σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζει
Snapshot
- Ένας 35χρονος συνελήφθη μετά από επίθεση με τσεκούρι σε αστυνομικό στους Αμπελόκηπους κατά την εκτέλεση εντολής ακούσιας νοσηλείας.
- Η επίθεση σημειώθηκε σε οικία επί της οδού Ροστοβίου, όπου οι αστυνομικοί πήγαν για να μεταφέρουν τον άνδρα σε ψυχιατρική κλινική.
- Ο τραυματισμένος αστυνομικός διακομίστηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο για παροχή πρώτων βοηθειών.
- Ο δράστης έχει σοβαρά ψυχικά προβλήματα και έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές στο παρελθόν.
Στη σύλληψη ενός 35χρονου άνδρα προχώρησαν οι Αρχές το απόγευμα της Πέμπτης 26 Μαρτίου, έπειτα από επίθεση με τσεκούρι σε αστυνομικό στους Αμπελόκηπους. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης διαταγής για ακούσια νοσηλεία σε ψυχιατρική κλινική.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν το απόγευμα της Πέμπτης (26/03) τον 35χρονο στην περιοχή των Ελληνορώσων.
Υπενθυμίζεται ότι αστυνομικοί μετέβησαν χθες σε οικία επί της οδού Ροστοβίου στους Αμπελόκηπους προκειμένου να εκτελέσουν εντολή ακούσιας νοσηλείας σε ψυχιατρείο, με τον άνδρα, τον οποίο αφορούσε η εντολή, να επιτίθεται με τσεκούρι στους αστυνομικούς, τραυματίζοντας έναν εξ αυτών.
Ο τραυματίας αστυνομικός μεταφέρθηκε άμεσα στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο για παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ ο δράστης συνελήφθη και πλέον βρίσκεται υπό κράτηση.
Ο άνδρας, που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, στο παρελθόν έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές.