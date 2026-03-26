Συνελήφθη ο 35χρονος που επιτέθηκε με τσεκούρι σε αστυνομικό στους Αμπελόκηπους

Συνελήφθη στην Ελληνορώσων ο άνδρας που το πρωί της Πέμπτης (26/03) επιτέθηκε με τσεκούρι σε αστυνομικούς, στους Αμπελόκηπους.

Όπως έγινε γνωστό, ο άνδρας φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Ο άνδρας, που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, είναι γιος γνωστής Ελληνίδας δημοσιογράφου, ενώ στο παρελθόν έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές.

Το χρονικό της επίθεσης

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το πρωί της Πέμπτης, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, αστυνομικοί μετέβησαν στην οικεία του στην οδό Ροστοβίου στους Αμπελόκηπους για να τον οδηγήσουν για ακούσια νοσηλεία.

Ο 35χρονος, ωστόσο, τους αιφνιδίασε κι επιτέθηκε εναντίον τους με τσεκούρι, τραυματίζοντας έναν εξ' αυτών στο κεφάλι. Ακολούθως, τράπηκε σε φυγή κι έκτοτε αναζητείται. Ο τραυματίας αστυνομικός διακομίσθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, με την κατάστασή του να μην εμπνέει ανησυχία, καθώς το τραύμα που του κατάφερε ο 35χρονος με το τσεκούρι ήταν επιφανειακό.