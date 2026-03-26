Αμπελόκηποι: Ψυχασθενής επιτέθηκε με τσεκούρι σε αστυνομικούς - Κατάφερε να ξεφύγει κι αναζητείται

Γλίτωσε τα χειρότερα αστυνομικός εν ώρα υπηρεσίας, όταν μετέβη με συνάδελφό του σε οικεία στους Αμπελόκηπους για να εκτελέσει εισαγγελική εντολή κι έπεσε θύμα επίθεσης με τσεκούρι.

Ένας ψυχασθενής, για τον οποίο υπήρχε εντολή να οδηγηθεί σε ψυχιατρικό κατάστημα, όταν κατάλαβε ότι οι αστυνομικοί είχαν πάει στο σπίτι του στην οδό Ροστοβίου για να τον πάρουν, άνοιξε ξαφνικά την πόρτα και κραδαίνοντας ένα τσεκούρι επιτέθηκε στους αστυνομικούς. Ο άνδρας κατάφερε να χτυπήσει τον έναν από τους αστυνομικούς προκαλώντας του ευτυχώς έναν επιφανειακό τραυματισμό στο κεφάλι, ενώ στη συνέχεια κατάφερε να το σκάσει κι αναζητείται.

Σε ό,τι αφορά στον αστυνομικό, διακομίσθηκε στο 401 για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και δεν διατρέχει κίνδυνο η υγεία του, καθώς το χτύπημα τον πήρε... ξώφαλτσα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πρόκειται για άτομο με σοβαρά ψυχικά προβλήματα, που έχει απασχολήσει ξανά στο παρελθόν τις Αρχές.