Ηλεία: Η γυναίκα που έσωσε το 10 μηνών βρέφος - «Βλέπω μπροστά μου ένα χτυπημένο μωρό»

Snapshot Ένα 10 μηνών κοριτσάκι νοσηλεύεται με κατάγματα, σοβαρή φλεγμονή, δαγκωματιές και εγκαύματα στο νοσοκομείο του Ρίου.

Η μητέρα του βρέφους εξαφανίστηκε μετά την ενημέρωση για ακτινογραφία και αναζητήθηκε από την αστυνομία επί τρεις ημέρες.

Μια φαρμακοποιός εντόπισε τη μητέρα να περιφέρεται με το παιδί σε άσχημη κατάσταση και ενημέρωσε τις αρχές.

Η μητέρα συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, αλλά αφέθηκε ελεύθερη και δεν έχει δώσει καμία εξήγηση.

Το πόρισμα της ιατροδικαστικής έκθεσης, που θα καθορίσει την ευθύνη για τους τραυματισμούς, πρόκειται να κατατεθεί στον ανακριτή αύριο.

Με κατάγματα σε χέρια και πόδια, σοβαρή φλεγμονή σε ένα από τα ανοιχτά τραύματα, δαγκωματιές και εγκαύματα στο κορμάκι του νοσηλεύεται ένα κοριτσάκι μόλις 10 μηνών στο νοσοκομείο του Ρίου.

Το κουβάρι της φρίκης που βίωσε το βρέφος άρχισε να ξετυλίγεται στις 13 Μαρτίου, όταν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ συνοδεία της μαμάς του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Πύργου Ηλείας. Όταν οι γιατροί ενημέρωσαν τη μητέρα ότι το παιδί έπρεπε να κάνει ακτινογραφία ξαφνικά πήρε το μωρό και εξαφανίστηκε.

Αμέσως ενημερώθηκε αστυνομία και εισαγγελέας και επι 3 μέρες έψαχναν τη μητέρα και το παιδί. Στις 16 του μήνα η αστυνομία δέχτηκε τηλεφώνημα, στο οποίο αναφέρθηκε ότι μια νεαρή γυναίκα περιφερόταν με ένα μωρό στην αγκαλιά της σε άσχημη κατάσταση.

Φαρμακοποιός είδε το παιδί σε κακή κατάσταση και κάλεσε αμέσως την αστυνομία, με αποτέλεσμα να συλληφθεί η μητέρα και να μεταφερθεί το μωρό αμέσως στο νοσοκομείο.

Παρότι η μητέρα συνελήφθη επιτόπου για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη. Η μητέρα του βρέφους, βρίσκεται στο νοσοκομείο, δεν έχει δώσει την παραμικρή εξήγηση ούτε σε γιατρούς ούτε στους αστυνομικούς που την ρώτησαν.

Αυτό που θα καθορίσει τι θα συμβεί από εδώ και πέρα, είναι το πόρισμα της ιατροδικαστικής έκθεσης που θα εξηγεί από το τι προκλήθηκαν τα τραύματα στο μικρό κοριτσάκι και αν προκύπτει ευθύνη για την 18χρονη μητέρα του, ή οποιονδήποτε άλλο υποδείξει εκείνη ως υπεύθυνο για τον τραυματισμό του.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΑΝΤ1, το πόρισμα είναι έτοιμο και θα κατατεθεί αύριο το πρωί στον αρμόδιο ανακριτή.

