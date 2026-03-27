Πάτρα: Το 10 μηνών βρέφος φέρει σημάδια από καψίματα, δαγκώματα - Το έσωσε η καταγγελία των γιατρών

Η υπόθεση του 10μηνου βρέφους από την Ηλεία, που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στην Πάτρα, έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό και βαθιά ανησυχία στην κοινή γνώμη.

Τα σοβαρά τραύματα που φέρει –κατάγματα και εγκαύματα– εγείρουν κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκαν, ενώ οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, με την κακοποίηση να είναι το πιθανότερο σενάριο.

Σημάδια που παρέπεμπαν σε καψίματα και δαγκώματα

Σύμφωνα με ενημέρωση από νοσοκομειακές πηγές, το 10 μηνών κοριτσάκι νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο από χθες (27/3) το μεσημέρι με εμφανή τραύματα που παραπέμπουν σε κακοποίηση από το οικογενειακό του περιβάλλον.

Το βρέφος νοσηλεύεται με οστεομυελίτιδα (παλαιά) και νέα κατάγματα σε πόδι και χέρι, σημάδια που παραπέμπουν σε καψίματα και δαγκώματα. Το βρέφος με τη μητέρα του εμφανίστηκε στο νοσοκομείο του Πύργου την Παρασκευή 13 Μαρτίου και οι γιατροί ξεκίνησαν την εξέταση του βρέφους. Η μητέρα πήρε το παιδί κι εξαφανίστηκε από το νοσοκομείο φοβούμενη ότι θα ανακαλυφθεί η κακοποίηση.

Ειδοποιήθηκε η Αστυνομία γιατί έθετε σε κίνδυνο το παιδί και με προφορική εισαγγελική εντολή τρεις ημέρες μετά, τη Δευτέρα 16 του τρέχοντος, κατόπιν αστυνομικής συνοδείας, το παιδί επέστρεψε με τη μητέρα στο νοσοκομείο.

Αν δεν επέστρεφε στο νοσοκομείο θα πέθαινε

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι γιατροί του Καραμανδανείου, αν δεν γινόταν άμεσα η διακομιδή του βρέφους στο νοσοκομείο, θα είχε πεθάνει. Το βρέφος νοσηλεύτηκε αρχικά στο νοσοκομείο Πύργου, όμως επειδή χρειαζόταν εξειδικευμένη ορθοπεδική φροντίδα διακομίσθηκε στο Καραμανδάνδειο Παιδιατρικό Νοσοκομείο της Πάτρας.

Το βρέφος πάσχει από οστεομυελίτιδα λόγω της μη περιποίησης παλαιών καταγμάτων και τις συνθήκες διαβίωσης και φέρει σημάδια που παραπέμπουν σε κακοποίηση. Την ίδια στιγμή, στο νοσοκομείο του Πύργου έγιναν εξετάσεις στη μητέρα και απεδείχθη ότι είναι ξανά έγκυος χωρίς να το γνωρίζει.

Την υπόθεση χειρίζεται η Ασφάλεια Πατρών και το βρέφος θα εξεταστεί από ιατροδικαστή για να διαπιστωθεί αν όντως τα τραύματά του προήλθαν από κακοποιητική συμπεριφορά του οικογενειακού περιβάλλοντός του.

Διαβάστε επίσης