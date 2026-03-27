Πάτρα: Το «Χαμόγελο» προειδοποιούσε από το 2024 για την οικογένεια του κακοποιημένου βρέφους

Ανακοίνωση εξέδωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού» για το οικογενειακό περιβάλλον του 10 μηνών βρέφους που διακομίσθηκε με εγκαύματα, κατάγματα και δαγκωματιές στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας από την Ηλεία.

Ο Οργανισμός στην ανακοίνωσή του αποκαλύπτει κρίσιμα περιστατικά που σχετίζονται με την μητέρα του βρέφους αλλά και το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον.

Ενεργοποιήθηκε Missing Kid Alert για τη μητέρα το 2024

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του το «Χαμόγελο» στις 28 Μαΐου και κατόπιν εισαγγελικής εντολής, ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός Missing Kid Alert για την εξαφάνιση της τότε 16χρονης μητέρας του βρέφους. Ο συναγερμός έληξε στις 11 Ιουλίου του ίδιου έτους, ημέρα που η ανήλικη επέστρεψε στο σπίτι της.

Επιπλέον στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι κατά την ίδια περίοδο, ο Οργανισμός είχε αναλάβει και τον 13χρονο αδερφό της, ο οποίος είχε βρεθεί να περιπλανιέται μόνος στην Πάτρα. Το Χαμόγελο παρείχε φροντίδα από τις 20 Μαΐου 2024, ενώ στις 4 Ιουνίου του 2024 έλαβε αίτημα για φιλοξενία του ανήλικου, το οποίο τελικά δεν υλοποιήθηκε.

«Δύο χρόνια μετά, η κοινωνία συγκλονίζεται ξανά»

Όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή του το «Χαμόγελο», δύο μόλις χρόνια μετά τις προηγούμενες παρεμβάσεις, η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα υπόθεση βάναυσης κακοποίησης.

Κλιμάκιο του «Χαμόγελου» στην Πάτρα

Όπως έγινε γνωστό, κλιμάκιο του Χαμόγελου του Παιδιού μετέβη στην Πάτρα, στο πλαίσιο της 1ης συνάντησης του Περιφερειακού Δικτύου Δυτικής Ελλάδας, με τη συμμετοχή θεσμικών και εθελοντικών φορέων. Στόχος είναι η δημιουργία αποτελεσματικότερου πλαισίου προστασίας για παιδιά σε κίνδυνο.

Ο Οργανισμός τονίζει ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες Αρχές, οι οποίες χειρίζονται την υπόθεση του κακοποιημένου μωρού.

