Ηλεία: Ζούσε εφιάλτη το 10 μηνών κοριτσάκι στα χέρια της μητέρα του - Το άφηνε με σπασμένα κόκαλα

Μέχρι και οι γιατροί σοκαρίστηκαν από τα ευρήματα στο κορμί του κοριτσιού

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

  • Το 10μηνο κοριτσάκι από την Ηλεία νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση με πολλαπλά κατάγματα, σημάδια εγκαυμάτων και δαγκωνιών.
  • Οι γιατροί διαπίστωσαν έντονη παραμέληση και οστεομυελίτιδα στο βρέφος.
  • Η 18χρονη μητέρα, που μεγάλωσε σε προβληματικό περιβάλλον, είχε εξαφανιστεί ως ανήλικη και τώρα εξετάζεται για πιθανή κακοποίηση του παιδιού.
  • Το Χαμόγελο του Παιδιού είχε ενεργοποιήσει Missing Kid Alert για την μητέρα και παρείχε φροντίδα στον 13χρονο αδελφό της.
  • Στο νοσοκομείο Πύργου διαγνώστηκε ότι η μητέρα είναι έγκυος χωρίς να το γνωρίζει.
Η υπόθεση του 10μηνου βρέφους από την Ηλεία, που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στην Πάτρα, έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό και βαθιά ανησυχία στην κοινή γνώμη.

Το μικρό κοριτσάκι φέρει πολλαπλά κατάγματα, παλαιά και νέα με τους γιατρούς της παιδιατρικής να λένε πως στο κορμάκι του υπάρχουν σημάδια που ίσως παραπέμπουν σε εγκαύματα και δαγκωνιές.

Σε κάθε περίπτωση πάντως οι γιατροί είναι αντιμέτωποι με ένα περιστατικό έντονης παραμέλησης, καθώς το παιδάκι εκτός των άλλων διαγνώστηκε και από οστεομυελίτιδα.

Όλα ξεκίνησαν στις 13 Μαρτίου όταν η 18χρονη μητέρα του βρέφους το πήγε στο νοσοκομείο Ηλείας για ένα άλλο πρόβλημα υγείας κι εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν πως το μωρό είχε σοβαρό τραύμα στο πόδι με εκτεταμένη μόλυνση.

Οι γιατροί ως όφειλαν ειδοποίησαν αμέσως τις αρχές. Ένα βρέφος που έχρηζε άμεσης φροντίδας είχε μόλις φύγει από το νοσοκομείο κινητοποιώντας όλον τον μηχανισμό. Για πιο εξειδικευμένη θεραπεία όμως διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο όπου παραμένει.

Τι λέει το Χαμόγελο του Παιδιού

Ενώ η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχει κακοποίηση, το Χαμόγελο του Παιδιού αποκάλυψε το προβληματικό περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε και η ίδια η μητέρα του βρέφους, η οποία πριν δύο χρόνια, όταν ήταν 16 χρονών, είχε εξαφανιστεί από το σπίτι της.

«Στις 28 Μαΐου 2024 κατόπιν εισαγγελικής εντολής το «Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στην ενεργοποίηση του Missing Kid Alert, με στόχο την αναζήτηση της τότε 16χρονης μητέρας, η οποία είχε φύγει από το σπίτι της. Δύο μήνες μετά έληξε το Alert γιατί επέστρεψε στο σπίτι της. Παράλληλα, το «Χαμόγελο του Παιδιού» παρείχε φροντίδα στον 13χρονο αδελφό της, ο οποίος είχε βρεθεί να περιπλανιέται μόνος στην Πάτρα και κατόπιν εισαγγελικής εντολής βρισκόταν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών», αναφέρει το Χαμόγελο του Παιδιού.

Αυτό το κοριτσάκι που μεγάλωσε σε ένα τόσο δύσκολο οικογενειακό περιβάλλον έγινε μητέρα λίγο αφότου έκλεισε τα 18. Σήμερα το αγγελούδι της που έφερε στον κόσμο πριν 10 μήνες εξετάζεται από ιατροδικαστή για πιθανή κακοποίηση του.

Σημειώνεται ότι στο νοσοκομείο του Πύργου έγιναν εξετάσεις και στη μητέρα και απεδείχθη ότι ήταν έγκυος χωρίς ωστόσο να φαίνεται να το γνώριζε.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:00ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: 62χρονος πυροβόλησε τη γειτόνισσά του - Τραυματίστηκε η γυναίκα

17:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έναρξη συνεργασίας Ελλάδας - ΗΠΑ για την εντατικοποίηση επιστροφών παράνομων μεταναστών

17:57ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ τα ...βρήκε σκούρα με τα ελληνικά ονόματα - Βίντεο

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Telegraph: Η Ρωσία στέλνει αλκοολικούς από την αποτοξίνωση στην πρώτη γραμμή του πολέμου

17:53ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι σημαίνει το USB OTG για τα τηλέφωνα Android και γιατί πρέπει να το χρησιμοποιείτε

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Πού βρίσκεται σήμερα το 16χρονο κορίτσι ένα μήνα μετά τον εντοπισμό του - Δεν έχει καμία επαφή με την οικογένειά της

17:44ΕΛΛΑΔΑ

Η Formula 1® και η Allwyn επεκτείνουν τη συνεργασία τους με νέα πολυετή συμφωνία

17:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληρωμές από e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Τα ποσά που θα καταβληθούν μέχρι τις 3 Απριλίου

17:40ΚΟΣΜΟΣ

CBS: Σήμερα η απάντηση του Ιράν στην πρόταση των 15 σημείων του Τραμπ

17:36ΚΟΣΜΟΣ

Δύο κινεζικά πλοία της Cosco έκαναν αναστροφή στα Στενά του Ορμούζ

17:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Η Formula 1 και η Allwyn επεκτείνουν τη συνεργασία τους με νέα πολυετή συμφωνία

17:30ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ειρωνική προειδοποίηση Γκαλιμπάφ για χερσαία επίθεση των ΗΠΑ – «Πώς θα προστατεύσετε τους στρατιώτες σας στο έδαφός μας;»

17:20ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν τα πάντα για τα τροχόσπιτα - Άρση των περιορισμών για την στάση και την στάθμευση

17:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συμφωνία μεταξύ Διαχειριστών και Κομισιόν για τον Κάθετο Διάδρομο

17:10WHAT THE FACT

Αν οι άνθρωποι εξαφανιστούν αύριο, οι επιστήμονες λένε ότι αυτό το ζώο θα επικρατήσει στον πλανήτη

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο: Διέψευσε ότι ο Πούτιν ζήτησε από Ρώσους ολιγάρχες χρηματοδότηση για τον πόλεμο

17:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Δένδιας: «Η χώρα αντιμετωπίζει ορατή απειλή» - Κάλεσμα για ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Σύγκρουση Βανς - Νετανιάχου: «Παραπλάνησες τον Τραμπ για το Ιράν»

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Αντίστροφη μέτρηση για τον κορυφαίο ποδηλατικό αγώνα L’ Etape Greece by Tour de France 2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:43ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αυτός είναι ο μοναδικός μουσουλμάνος της Θράκης που φόρεσε τη φανέλα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου

15:38ΚΑΙΡΟΣ

Καλλιάνος: Ακραίο σενάριο «μετεωρολογικής βόμβας» βλέπει ο μετεωρολόγος - Ποιες θα είναι οι δύσκολες ημέρες

14:55ΚΟΣΜΟΣ

Noέλια Καστίγιο: Το σπαρακτικό «αντίο» από την κολλητή της φίλη - Oι 3 θανάσιμες ενέσεις και τα 20 λεπτά μέχρι το τέλος

17:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

17:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Δένδιας: «Η χώρα αντιμετωπίζει ορατή απειλή» - Κάλεσμα για ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων

12:53ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ιωάννα Τούνη: 8 φορές προβλήθηκε το επίμαχο βίντεο στη δικαστική αίθουσα

18:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ιστορικός χιονιάς του Μαρτίου 1987 – Όταν η Ελλάδα «πάγωσε» για 15 ημέρες

17:20ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν τα πάντα για τα τροχόσπιτα - Άρση των περιορισμών για την στάση και την στάθμευση

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Πού βρίσκεται σήμερα το 16χρονο κορίτσι ένα μήνα μετά τον εντοπισμό του - Δεν έχει καμία επαφή με την οικογένειά της

08:00TRAVEL

The Times: Τα 8 όμορφα αλλά «άγνωστα» ελληνικά νησιά

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Ακάθιστος Ύμνος: Σήμερα η κορύφωση των Χαιρετισμών - Η σημασία και ο συμβολισμός του

16:00ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη Reuters: Οι ΗΠΑ επιβεβαιώνουν την καταστροφή μόλις του ενός τρίτου του οπλοστασίου του Ιράν

11:37ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Τα κορίτσια φώναζαν “βοήθεια”, πήγαμε να τον σταματήσουμε και μας επιτέθηκε», λέει μαθητής στο Newsbomb

14:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι και τα κριτήρια – Πότε αναμένονται οι πληρωμές

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Σύγκρουση Βανς - Νετανιάχου: «Παραπλάνησες τον Τραμπ για το Ιράν»

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Ρώσος άφησε το παράθυρο ανοιχτό για 3 χρόνια και το διαμέρισμά του έγινε αποικία περιστεριών

14:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επιστήμονες δημιουργούν υβριδικό ρομπότ που μεταμορφώνει τους ανθρώπους σε βιονικούς κενταύρους

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Τι αλλάζει για τα ΙΧ με τον νέο νόμο του υπουργείου Μεταφορών - Νέοι κανόνες για ΚΤΕΟ, κάρτα καυσαερίου, ηλεκτρικά οχήματα

14:37ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε γυρνάμε τους δείκτες μια ώρα μπροστά

16:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι είναι η «μετεωρολογική βόμβα» που θα «χτυπήσει» την Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ