Πάτρα: Στον εισαγγελέα το πόρισμα για την πιθανή κακοποίηση του 10 μηνών βρέφους

Στα χέρια του Εισαγγελέα Πατρών βρίσκεται το ιατροδικαστικό πόρισμα για το 10 μηνών κοριτσάκι που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων με τραύματα από παλαιότερα χτυπήματα.

Το βρέφος παρακολουθείται από τους γιατρούς για 3η ημέρα, έχοντας μαζί του την 18χρονη μητέρα του.

Το πόρισμα αναμένεται να αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο της έρευνας, καθώς αποτυπώνει με τον πλέον αδιαμφισβήτητο τρόπο τη σωματική κατάσταση του βρέφους, που οδήγησε τις αρχές στην άμεση κινητοποίηση με την υπόνοια της συστηματικής κακοποίησης.

Τι είδε ο ιατροδικαστής

Όπως αναφέρει το pelop.gr, τα ευρήματα που περιγράφονται στην έκθεση και οι διαπιστώσεις των θεραπόντων ιατρών συνθέτουν την εικόνα ενός παιδιού που, παρά το νεαρό της ηλικίας του, φέρει πολλαπλά και σοβαρά τραύματα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εκτίμηση του παιδοχειρουργού και μέλους της επιτροπής Ιατροδικαστικής Διερεύνησης περιστατικών παιδικής κακοποίησης του υπουργείου Δικαιοσύνης, Βασίλη Αλεξοπούλο, το βρέφος φέρει κατάγματα στο χέρι και το πόδι, τα οποία χρονολογούνται προ μηνός, παλαιότερα εγκαύματα, καθώς και ένα εμφανές σημάδι από δάγκωμα στο κορμί του. Η σοβαρότερη επιπλοκή, ωστόσο, είναι η διάγνωση οστεομυελίτιδας, μία επώδυνη λοίμωξη των οστών που προκλήθηκε από την πλήρη έλλειψη ιατρικής φροντίδας στα αρχικά κατάγματα και τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης.

Τι ισχυρίστηκε η 18χρονη μητέρα του βρέφους

Νωρίτερα σήμερα, ο διοικητής του νοσοκομείου Πύργου, Σπύρος Πολίτης, σε δηλώσεις του στο Mega, περιέγραψε τις δικαιολογίες της μητέρας για τα σημάδια που είχε το μωράκι, μιλώντας στο MEGA.

«Η μητέρα απέδωσε τα σημάδια στο σώμα του παιδιού σε παιχνίδι με άλλα παιδιά, υποστηρίζοντας ότι οι μικρές δαγκωματιές προήλθαν από τα ξαδέλφια του, ενώ για τον τραυματισμό στο πόδι, ισχυρίστηκε ότι οφείλεται σε πτώση από το καρότσι», ανέφερε αρχικά.

Όπως τόνισε στη συνέχεια ο κ. Πολίτης, από την πρώτη στιγμή κρίθηκε ότι «κάτι περίεργο συνέβαινε», γεγονός που οδήγησε στην άμεση εμπλοκή των Αρχών.

Σύμφωνα με εκείνον, το παιδί είχε εκδορές, μικρές δαγκωματιές και κατάγματα, με τις ακτινογραφίες να δείχνουν τουλάχιστον ένα κάταγμα, ενώ, διευκρίνισε ότι οι γιατροί στο νοσοκομείο Πύργου δεν διαπίστωσαν εγκαύματα.

Βεβαρυμμένο οικογενειακό παρελθόν

Η έρευνα της ΕΛΑΣ φέρνει στο φως στοιχεία που καταδεικνύουν πως η συγκεκριμένη οικογένεια της μητέρας, ήταν ήδη γνωστή στις κοινωνικές υπηρεσίες και στους φορείς προστασίας ανηλίκων.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» με επίσημη ανακοίνωσή του αποκάλυψε πως η 18χρονη σήμερα μητέρα είχε απασχολήσει τις αρχές δύο χρόνια νωρίτερα, όταν σε ηλικία 16 ετών είχε δηλωθεί η εξαφάνισή της, προκαλώντας την έκδοση missing alert. Παράλληλα, ο οργανισμός είχε παρέμβει και για τον 13χρονο αδελφό της μητέρας, ο οποίος είχε εντοπιστεί να περιπλανιέται μόνος του στους δρόμους της Πάτρας. Παρά το γεγονός ότι είχε υποβληθεί αίτημα για τη φιλοξενία του ανηλίκου σε δομή, αυτό δεν υλοποιήθηκε ποτέ, με το παιδί να παραμένει για ένα διάστημα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού, κλιμάκιο του οποίου βρίσκεται σήμερα στην Πάτρα για την 1η συνάντηση του Περιφερειακού Δικτύου Δυτικής Ελλάδας με τη συμμετοχή θεσμικών και εθελοντικών φορέων της περιοχής με στόχο τη δημιουργία πλαισίου για την αποτελεσματικότερη διαχείριση όλων των φαινομένων που απειλούν τα παιδιά, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες Αρχές, που έχουν αναλάβει την υπόθεση του μωρού 10 μηνών», αναφέρει ο οργανισμός σε σχετική ανακοίνωση.Το χρονικό

Το περιστατικό ξεκίνησε την Παρασκευή 13 του μηνός, όταν η μητέρα μετέφερε το παιδί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, με αρχική εικόνα σοβαρής μόλυνσης στα πόδια. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, πριν ολοκληρωθεί ο έλεγχος, η γυναίκα πήρε το παιδί και αποχώρησε από το νοσοκομείο.

Τη Δευτέρα 16 του μηνός, μετά από ειδοποίηση των γιατρών, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη της μητέρας, η οποία με εισαγγελική εντολή επέστρεψε στο νοσοκομείο μαζί με το παιδί, όπου και εισήχθη για νοσηλεία. Η μητέρα τελούσε υπό αστυνομική επιτήρηση, ενώ οδηγήθηκε και στο αυτόφωρο για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Το βρέφος παρέμεινε για περίπου 10 ημέρες στο νοσοκομείο Πύργου και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο, προκειμένου να του παρασχεθεί εξειδικευμένη παιδοορθοπεδική και παιδοχειρουργική φροντίδα, ενώ η υπόθεση εξετάζεται περαιτέρω από τις αρμόδιες αρχές.

