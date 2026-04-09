Συστηματικές θεραπείες: Σύγχρονη ογκολογική θεραπευτική

Οι συστηματικές θεραπείες αποτελούν έναν από τους βασικότερους πυλώνες της σύγχρονης ογκολογικής ιατρικής.

Είναι οι θεραπείες που δρουν σε ολόκληρο τον οργανισμό, φτάνοντας μέσω της κυκλοφορίας του αίματος σε κάθε σημείο όπου μπορεί να υπάρχουν καρκινικά κύτταρα — ακόμη κι εκεί όπου δεν είναι ανιχνεύσιμα με τις απεικονιστικές εξετάσεις.

Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει στους Παθολόγους Ογκολόγους να αντιμετωπίζουν τη νόσο ολιστικά, όχι μόνο στο σημείο που εντοπίστηκε ο όγκος, αλλά και σε πιθανά μικροσκοπικά υπολείμματα του καρκίνου.

Όπως εξηγεί ο Δρ. Μαρίνος Τσιατάς, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής και Τμήματος Κλινικών Μελετών Ουροποιογεννητικού Καρκίνου του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών,

«Ο στόχος των συστηματικών θεραπειών δεν είναι μόνο να καταπολεμήσουν τον καρκίνο, αλλά να το κάνουν με τρόπο στοχευμένο και εξατομικευμένο, προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε ασθενούς».

Η εξέλιξη της ογκολογικής θεραπευτικής

Τα τελευταία χρόνια, η ογκολογία έχει κάνει άλματα προόδου. Από τη «γενική» χημειοθεραπεία των προηγούμενων δεκαετιών, έχουμε περάσει σε στοχευμένες θεραπείες που αναγνωρίζουν συγκεκριμένα μοριακά χαρακτηριστικά του όγκου και δρουν μόνο εκεί.

Παράλληλα, η ανοσοθεραπεία αξιοποιεί το ίδιο το ανοσοποιητικό σύστημα για να αναγνωρίσει και να επιτεθεί στα καρκινικά κύτταρα, ενώ η ορμονοθεραπεία παραμένει απαραίτητη σε καρκίνους που εξαρτώνται από ορμόνες, όπως ο καρκίνος του προστάτη ή του μαστού.

Κάθε θεραπευτική κατηγορία έχει τον δικό της ρόλο στο ογκολογικό πλάνο, συχνά σε συνδυασμό μεταξύ τους για μέγιστο όφελος.

Πώς επιλέγεται η κατάλληλη συστηματική θεραπεία

Η επιλογή της θεραπείας δεν είναι ίδια για όλους. Εξαρτάται από:

  1. το είδος και το στάδιο του καρκίνου,
  2. τη γενική κατάσταση υγείας του ασθενούς,
  3. και τα μοριακά χαρακτηριστικά του όγκου.

Σήμερα, χάρη στη μοριακή ανάλυση και την εξατομικευμένη ιατρική, οι Παθολόγοι Ογκολόγοι μπορούν να καθοδηγούν τη θεραπεία με βάση το γενετικό προφίλ του όγκου, πετυχαίνοντας καλύτερα αποτελέσματα με λιγότερες παρενέργειες.

Ποιους καρκίνους αφορά

Οι συστηματικές θεραπείες εφαρμόζονται σε πλήθος ογκολογικών νοσημάτων, όπως:

Σε κάθε περίπτωση, η θεραπευτική στρατηγική σχεδιάζεται εξατομικευμένα, μέσα από τη συνεργασία του Παθολόγου Ογκολόγου με τον ασθενή και την ιατρική ομάδα.

Προς μια νέα εποχή στην ογκολογία

Οι συστηματικές θεραπείες δεν είναι πλέον συνώνυμες μόνο με τη χημειοθεραπεία. Αντίθετα, ενσωματώνουν τη γνώση, τη βιοτεχνολογία και την εξατομίκευση σε μια νέα, δυναμική μορφή φροντίδας.

Κάθε νέα θεραπεία φέρνει τους ασθενείς πιο κοντά στην ποιότητα ζωής, στη σταθεροποίηση της νόσου και, όλο και πιο συχνά, στην ίαση.

Η σύγχρονη ογκολογία δεν είναι πια μόνο μάχη· είναι προσαρμογή, συνεργασία και ελπίδα.

Ο Δρ. Μαρίνος Τσιατάς και η ομάδα του παρέχουν εξατομικευμένη ογκολογική φροντίδα, βασισμένη στις πιο πρόσφατες διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες.

