Τεχνολογικός κροίσος προειδοποιεί: Σβήστε όλα τα δεδομένα σας και τις φωτογραφίες σας από παντού

Η Ελίζαμπεθ Χολμς, η οποία εκτίει ποινή φυλάκισης, με μήνυμά στα social media καλεί τους χρήστες να σβήσουν τα πάντα

Δημήτρης Δρίζος

Τεχνολογικός κροίσος προειδοποιεί: Σβήστε όλα τα δεδομένα σας και τις φωτογραφίες σας από παντού
WHAT THE FACT
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Ελίζαμπεθ Χολμς, ιδρύτρια της Theranos, καταδικάστηκε για απάτη και εκτίει ποινή φυλάκισης με αποφυλάκιση το 2032 και αποζημίωση 452 εκατομμυρίων δολαρίων.
  • Από τη φυλακή, η Χολμς εξέφρασε ανησυχίες για την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα των δεδομένων στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.
  • Συνιστά στους χρήστες να κατεβάζουν και να αποθηκεύουν τα προσωπικά τους δεδομένα τοπικά και να εκπαιδεύουν δικά τους μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.
  • Οι δηλώσεις της προκάλεσαν αντιδράσεις που κυμαίνονται από σύμφωνες μέχρι αμφισβητήσεις λόγω του παρελθόντος της και υπερβολές.
  • Το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης Grok του Έλον Μασκ υποστήριξε ότι τα δεδομένα στο cloud παραμένουν ασφαλή λόγω κρυπτογράφησης και νομικών πλαισίων.
Snapshot powered by AI

Η άνοδος και η πτώση της Ελίζαμπεθ Χολμς εξακολουθούν να προκαλούν έντονο ενδιαφέρον. Κάποτε είχε αναδειχθεί από το Forbes ως η νεότερη και πλουσιότερη αυτοδημιούργητη δισεκατομμυριούχος γυναίκα στις ΗΠΑ, για να καταλήξει αργότερα στη λίστα του Fortune με τους «19 πιο απογοητευτικούς ηγέτες στον κόσμο».

Η Χολμς ήταν ιδρύτρια της Theranos, μιας εταιρείας τεχνολογίας υγείας που υποστήριζε ότι είχε φέρει επανάσταση στις εξετάσεις αίματος με μια απλή σταγόνα από το δάχτυλο. Ωστόσο, οι εντυπωσιακοί αυτοί ισχυρισμοί αποδείχθηκαν ψευδείς. Μετά την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ ότι η ίδια και ο πρώην πρόεδρος της εταιρείας, Ραμές Μπαλγουάνι, εξαπάτησαν επενδυτές και πελάτες, ένα ομοσπονδιακό σώμα ενόρκων απήγγειλε κατηγορίες για απάτη και συνωμοσία.

Σήμερα, η Χολμς εκτίει ποινή φυλάκισης 135 μηνών για τέσσερις κατηγορίες, αν και τον Μάρτιο του 2026 υπήρξε μείωση της ποινής σε λίγο πάνω από 10 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι αναμένεται να αποφυλακιστεί τον Αύγουστο του 2032, ενώ της έχει επιβληθεί και αποζημίωση ύψους 452 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η ανησυχία για το μέλλον της τεχνολογίας

Μέσα από τη φυλακή στο Τέξας, η Χολμς επανήλθε στη δημόσια συζήτηση με μια προειδοποίηση για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης. Με ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, σχολίασε την ανακοίνωση της Anthropic για το Project Glasswing, μια πρωτοβουλία που, όπως υποστηρίζει η εταιρεία, στοχεύει στην ενίσχυση της ασφάλειας κρίσιμων λογισμικών παγκοσμίως.

Η ίδια εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες για την ιδιωτικότητα, ιδιαίτερα μετά από πρόσφατη διακοπή λειτουργίας υπηρεσιών της Amazon Web Services που επηρέασε δημοφιλείς εφαρμογές.

Αναδημοσιεύοντας ανάρτηση που προειδοποιούσε ότι δεν είμαστε έτοιμοι για τις συνέπειες, η Χολμς έγραψε: «Διαγράψτε το ιστορικό αναζητήσεών σας, τα bookmarks, το Reddit, τα ιατρικά σας αρχεία, ακόμα και το Tumblr 12 ετών. Διαγράψτε τα πάντα. Κάθε φωτογραφία στο cloud, κάθε μήνυμα σε κάθε πλατφόρμα».

Συνέχισε λέγοντας ότι τίποτα δεν θα είναι ασφαλές και ότι όλα ενδέχεται να γίνουν δημόσια μέσα στον επόμενο χρόνο, προσθέτοντας ότι η αποθήκευση δεδομένων τοπικά θα αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία.

Η σύσταση για πλήρη έλεγχο των δεδομένων

Η Χολμς προέτρεψε τους χρήστες να κατεβάσουν και να αποθηκεύσουν τα δεδομένα τους τοπικά, ακόμα και να εκπαιδεύσουν δικά τους μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που θα «μαθαίνουν» από αυτά. Τόνισε, επίσης, ότι οι πολίτες δεν πρέπει να παραχωρούν δωρεάν την ταυτότητά τους σε εταιρείες που την αξιοποιούν για διαφημιστικούς σκοπούς, φτάνοντας στο σημείο να υποστηρίξει ότι η τεχνητή γενική νοημοσύνη είναι ήδη εδώ.

Κλείνοντας, ανέφερε: «Υπάρχουν κίνδυνοι που δεν κατανοούμε ακόμη. Να είστε προσεκτικοί. Ζήστε τη ζωή σας σαν όλα να μπορούν να αποκαλυφθούν».

Αντιδράσεις και αμφισβήτηση

Οι δηλώσεις της προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις. Ορισμένοι χρήστες συμφώνησαν ότι είναι χρήσιμο να περιορίζει κανείς το ψηφιακό του αποτύπωμα, χωρίς όμως να χρειάζεται πανικός. Άλλοι υποστήριξαν ότι η διαγραφή δεδομένων εκ των υστέρων δεν έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Παράλληλα, υπήρξαν και πιο αιχμηρά σχόλια, με χρήστες να αμφισβητούν την αξιοπιστία της, δεδομένου του παρελθόντος της.

Από την πλευρά του, το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης Grok του Έλον Μασκ χαρακτήρισε τις δηλώσεις υπερβολικές, σημειώνοντας ότι τα δεδομένα στο cloud δεν πρόκειται να γίνουν ξαφνικά δημόσια. Όπως επισημάνθηκε, υπάρχουν ακόμη μηχανισμοί κρυπτογράφησης, έλεγχοι πρόσβασης και νομικά πλαίσια που προστατεύουν τους χρήστες.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:15ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ, ο Νίξον και η «θεωρία του τρελού»: Πώς η απειλή γίνεται «εξωτερική πολιτική»

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Απαγόρευση social media στους ανήλικους: Τι λένε οι ειδικοί – Τα «ναι», τα «αλλά» και οι παγίδες - Πώς βοηθά να «επιστρέψουν τα παιδιά στην ηλικία τους»

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Μαρούσι: Μαχαίρωσαν 17χρονο για να του κλέψουν την αλυσίδα του

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ιερέας που είχε τραυματιστεί βαριά σε ατύχημα στο Ακρωτήρι Χανίων

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Explainer: Πώς φτάσαμε από το πλήρες στο λειτουργικό ασυμβίβαστο – Τι λέει το Μαξίμου

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος για κορίτσια σε χωριό της Λάρισας: 13χρονα αγόρια έβγαλαν μαχαίρι και τα απείλησαν

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Συγκινεί η μητέρα του Μάριου στο Newsbomb: «Δεν άφησα ποτέ την ελπίδα, έπρεπε να βρω λύση»

06:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Market Pass 2026: Πότε θα πιστωθεί στους λογαριασμούς- Αναδρομικά έως 1.200€ για χιλιάδες νοικοκυριά

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Μεγάλη Πέμπτη (9/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:52LIFESTYLE

Η TV σε κλίμα κατάνυξης – Θείες Λειτουργίες και θρησκευτικές παραγωγές

06:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ευχάριστα νέα για το Πάσχα - Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου

06:44WHAT THE FACT

Τεχνολογικός κροίσος προειδοποιεί: Σβήστε όλα τα δεδομένα σας και τις φωτογραφίες σας από παντού

06:26ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 9 Απριλίου

06:16ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγίου Γεωργίου 2026: Πότε πέφτει φέτος η γιορτή

06:14ΚΑΙΡΟΣ

Με ήπιο καιρό η έξοδος των εκδρομέων – Πρόγνωση - έκπληξη για το Πάσχα

06:02ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG - Ιράν: Οι εξελίξεις στον Λίβανο θα κρίνουν την πορεία της εκεχειρίας – Η Χεζμπολάχ «απάντησε» με ρουκέτες στο Ισραήλ

05:58ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Πέμπτη: Η Ακολουθία των Αγίων Παθών - «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου ο εν ύδασι την γην κρεμάσας»

05:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαΐου 2026: Νωρίτερα θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής

05:14WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:50ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
06:44WHAT THE FACT

Τεχνολογικός κροίσος προειδοποιεί: Σβήστε όλα τα δεδομένα σας και τις φωτογραφίες σας από παντού

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Επέστρεψε νικητής ο Μάριος μετά τη μεταμόσχευση στο Τορίνο: «Η καρδιά μου δεν σταμάτησε ούτε λεπτό»

16:47ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά για καιρό του Πάσχα - Ποιοι θα σουβλίσουν με βροχές και ποιοι με ήλιο

19:57ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο πατέρας του 15χρονου Χριστόφορου που έχασε τη ζωή του από διαδικτυακό challenge - «Αν ήξερα αυτά που ξέρω σήμερα, ο γιος μου θα ήταν παρών»

06:14ΚΑΙΡΟΣ

Με ήπιο καιρό η έξοδος των εκδρομέων – Πρόγνωση - έκπληξη για το Πάσχα

04:50ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

21:53ΚΟΣΜΟΣ

Η «Βασίλισσα της Κεταμίνης» φυλακίστηκε για τον θάνατο του Μάθιου Πέρι

06:02ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG - Ιράν: Οι εξελίξεις στον Λίβανο θα κρίνουν την πορεία της εκεχειρίας – Η Χεζμπολάχ «απάντησε» με ρουκέτες στο Ισραήλ

06:16ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγίου Γεωργίου 2026: Πότε πέφτει φέτος η γιορτή

17:12ΚΟΣΜΟΣ

«Ερπετά συνοριοφύλακες» στην Ινδία: Κροκόδειλοι, φίδια «φρουροί» κατά μήκος των συνόρων

03:06ΚΟΣΜΟΣ

Ρούτε: «Ορισμένες χώρες δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων» – Οργισμένο μήνυμα Τραμπ για ΝΑΤΟ με αναφορά στη Γροιλανδία

10:46WHAT THE FACT

Τι θα συμβεί αν σβήσει ο Ήλιος: Τα 8 δραματικά λεπτά για την ανθρωπότητα

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρή 59χρονη που έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοφανής 15λεπτος καβγάς Κωνσταντοπούλου-Στραβελάκη σε απευθείας μετάδοση στο OPEN: «Μου κάνετε κάποια χάρη που είμαι εδώ;»

06:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ευχάριστα νέα για το Πάσχα - Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου

05:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαΐου 2026: Νωρίτερα θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής

09:03ΚΑΙΡΟΣ

«Κλείδωσε» ο καιρός του Πάσχα - Πώς θα σουβλίσουμε τον οβελία

10:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το «Ισλανδικό χαμηλό» έρχεται μέσα Απριλίου - Πώς θα επηράσει την Ελλάδα

05:58ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Πέμπτη: Η Ακολουθία των Αγίων Παθών - «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου ο εν ύδασι την γην κρεμάσας»

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ δίχως τέλος: Νεκρός και ένατος επιστήμονας της NASA από άγνωστη αιτία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ