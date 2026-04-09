Τεχνολογικός κροίσος προειδοποιεί: Σβήστε όλα τα δεδομένα σας και τις φωτογραφίες σας από παντού

Η άνοδος και η πτώση της Ελίζαμπεθ Χολμς εξακολουθούν να προκαλούν έντονο ενδιαφέρον. Κάποτε είχε αναδειχθεί από το Forbes ως η νεότερη και πλουσιότερη αυτοδημιούργητη δισεκατομμυριούχος γυναίκα στις ΗΠΑ, για να καταλήξει αργότερα στη λίστα του Fortune με τους «19 πιο απογοητευτικούς ηγέτες στον κόσμο».

Η Χολμς ήταν ιδρύτρια της Theranos, μιας εταιρείας τεχνολογίας υγείας που υποστήριζε ότι είχε φέρει επανάσταση στις εξετάσεις αίματος με μια απλή σταγόνα από το δάχτυλο. Ωστόσο, οι εντυπωσιακοί αυτοί ισχυρισμοί αποδείχθηκαν ψευδείς. Μετά την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ ότι η ίδια και ο πρώην πρόεδρος της εταιρείας, Ραμές Μπαλγουάνι, εξαπάτησαν επενδυτές και πελάτες, ένα ομοσπονδιακό σώμα ενόρκων απήγγειλε κατηγορίες για απάτη και συνωμοσία.

Σήμερα, η Χολμς εκτίει ποινή φυλάκισης 135 μηνών για τέσσερις κατηγορίες, αν και τον Μάρτιο του 2026 υπήρξε μείωση της ποινής σε λίγο πάνω από 10 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι αναμένεται να αποφυλακιστεί τον Αύγουστο του 2032, ενώ της έχει επιβληθεί και αποζημίωση ύψους 452 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η ανησυχία για το μέλλον της τεχνολογίας

Μέσα από τη φυλακή στο Τέξας, η Χολμς επανήλθε στη δημόσια συζήτηση με μια προειδοποίηση για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης. Με ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, σχολίασε την ανακοίνωση της Anthropic για το Project Glasswing, μια πρωτοβουλία που, όπως υποστηρίζει η εταιρεία, στοχεύει στην ενίσχυση της ασφάλειας κρίσιμων λογισμικών παγκοσμίως.

Η ίδια εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες για την ιδιωτικότητα, ιδιαίτερα μετά από πρόσφατη διακοπή λειτουργίας υπηρεσιών της Amazon Web Services που επηρέασε δημοφιλείς εφαρμογές.

Αναδημοσιεύοντας ανάρτηση που προειδοποιούσε ότι δεν είμαστε έτοιμοι για τις συνέπειες, η Χολμς έγραψε: «Διαγράψτε το ιστορικό αναζητήσεών σας, τα bookmarks, το Reddit, τα ιατρικά σας αρχεία, ακόμα και το Tumblr 12 ετών. Διαγράψτε τα πάντα. Κάθε φωτογραφία στο cloud, κάθε μήνυμα σε κάθε πλατφόρμα».

Delete your search history, delete your bookmarks, delete your reddit, medical records, 12 yr old tumblr, delete everything.



Every photo on the cloud, every message on every platform.



None of it is safe.



It will all become public in the next year

Local storage and compute ? https://t.co/KRfamnRSRk — Elizabeth Holmes (@ElizabethHolmes) April 8, 2026

Συνέχισε λέγοντας ότι τίποτα δεν θα είναι ασφαλές και ότι όλα ενδέχεται να γίνουν δημόσια μέσα στον επόμενο χρόνο, προσθέτοντας ότι η αποθήκευση δεδομένων τοπικά θα αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία.

Η σύσταση για πλήρη έλεγχο των δεδομένων

Η Χολμς προέτρεψε τους χρήστες να κατεβάσουν και να αποθηκεύσουν τα δεδομένα τους τοπικά, ακόμα και να εκπαιδεύσουν δικά τους μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που θα «μαθαίνουν» από αυτά. Τόνισε, επίσης, ότι οι πολίτες δεν πρέπει να παραχωρούν δωρεάν την ταυτότητά τους σε εταιρείες που την αξιοποιούν για διαφημιστικούς σκοπούς, φτάνοντας στο σημείο να υποστηρίξει ότι η τεχνητή γενική νοημοσύνη είναι ήδη εδώ.

Κλείνοντας, ανέφερε: «Υπάρχουν κίνδυνοι που δεν κατανοούμε ακόμη. Να είστε προσεκτικοί. Ζήστε τη ζωή σας σαν όλα να μπορούν να αποκαλυφθούν».

Αντιδράσεις και αμφισβήτηση

Οι δηλώσεις της προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις. Ορισμένοι χρήστες συμφώνησαν ότι είναι χρήσιμο να περιορίζει κανείς το ψηφιακό του αποτύπωμα, χωρίς όμως να χρειάζεται πανικός. Άλλοι υποστήριξαν ότι η διαγραφή δεδομένων εκ των υστέρων δεν έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Παράλληλα, υπήρξαν και πιο αιχμηρά σχόλια, με χρήστες να αμφισβητούν την αξιοπιστία της, δεδομένου του παρελθόντος της.

Από την πλευρά του, το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης Grok του Έλον Μασκ χαρακτήρισε τις δηλώσεις υπερβολικές, σημειώνοντας ότι τα δεδομένα στο cloud δεν πρόκειται να γίνουν ξαφνικά δημόσια. Όπως επισημάνθηκε, υπάρχουν ακόμη μηχανισμοί κρυπτογράφησης, έλεγχοι πρόσβασης και νομικά πλαίσια που προστατεύουν τους χρήστες.