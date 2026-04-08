Θεσσαλονίκη: Πέταξε τη σύζυγό του στη ντουλάπα και την έπιασε από τον λαιμό γιατί ξύπνησε το παιδί

Με ποινή φυλάκισης 12 ετών, με τριετή αναστολή, τιμωρήθηκε ένας άνδρας από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, ο οποίος επιτέθηκε στη σύζυγό του για ασήμαντο λόγο.

Συγκεκριμένα, ο άνδρας κακοποίησε τη σύζυγό του, επειδή έκανε φασαρία και ξύπνησε ένα από τα παιδιά της οικογένειας. Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος, ενώ το δικαστήριο του επέβαλε και περιοριστικούς όρους της μετοίκησης από την οικογενειακή εστία και της απαγόρευσης προσέγγισης της παθούσας.

Το επεισόδιο έλαβε χώρα στο διαμέρισμα που διέμενε το ζευγάρι με τα τρία παιδιά τους, με αφορμή το γεγονός ότι η παθούσα ξύπνησε το ένα ανήλικο παιδί την ώρα που κοιμόταν στο υπνοδωμάτιο. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε η γυναίκα, ο δράστης την έσπρωξε δυνατά με αποτέλεσμα να καταλήξει στην ντουλάπα και την έπιασε με τα χέρια του από τον λαιμό.

Κατά την απολογία του, ο άνδρας αρνήθηκε ότι την έπιασε από το λαιμό, ωστόσο, παραδέχθηκε ότι την έσπρωξε δύο φορές, και τη δεύτερη μάλιστα, πολύ δυνατά.

Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι η παθούσα ζητούσε από το δικαστήριο να μην τιμωρηθεί ο εν διαστάσει σύζυγός της, ωστόσο, η έδρα δεν μετέβαλε την κρίση της για την προστασία του θύματος και της οικογενειακής γαλήνης.