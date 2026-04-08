Θεσσαλονίκη: 17χρονος Αιγύπτιος κατηγορείται για βιασμό 14χρονης που τον φιλοξενούσε
Ένας 17χρονος από την Αίγυπτο συνελήφθη χθες στη Θεσσαλονίκη καθώς κατηγορείται πως βίασε μια 14χρονη, η οποία μάλιστα τον φιλοξένησε στο σπίτι του πατριού της!
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η ανήλικη κατήγγειλε στις Αρχές πως χθες τα ξημερώματα ο 17χρονος κι ενώ φιλοξενούσε στο σπίτι της προέβη σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της χωρίς τη θέλησή της.
Μετά την καταγγελία της 14χρονης, ο ανήλικος εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς ης Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για βιασμό και γενετήσιες πράξεις με ανήλικους.
Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Για την 14χρονη έχει παραγγελθεί ιατροδικαστική εξέταση.