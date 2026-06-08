Οι 13 αλλαγές που θα βελτιώσουν την κυκλοφορία του αίματός σας

13 τρόποι που προτείνουν οι γιατροί για τη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος και την προστασία της καρδιάς σας.

Newsbomb

Οι 13 αλλαγές που θα βελτιώσουν την κυκλοφορία του αίματός σας
Bigstock®
ΕΥ ΖΗΝ
6'
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Η καλή κυκλοφορία αίματος βοηθά στην παροχή οξυγόνου και θρεπτικών συστατικών στην καρδιά, τον εγκέφαλο, τους μύες, το δέρμα και τα όργανα. Όταν η ροή του αίματος είναι μειωμένη, μπορεί να συμβάλει σε πόνο στα πόδια κατά το περπάτημα, κόπωση, κρύα πόδια, αργή επούλωση πληγών και, σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, καρδιακή προσβολή, εγκεφαλικό επεισόδιο ή περιφερική αρτηριακή νόσο.

Τα καλά νέα είναι ότι πολλές συνήθειες που υποστηρίζουν την κυκλοφορία του αίματος είναι επίσης οι ίδιες συνήθειες που προστατεύουν την μακροπρόθεσμη υγεία της καρδιάς. Έτσι, οι γιατροί συνιστούν να εστιάζετε στην κίνηση, την αρτηριακή πίεση, το σάκχαρο του αίματος, το κάπνισμα, τη διατροφή και τις καθημερινές συνήθειες που μειώνουν την πίεση στα αιμοφόρα αγγεία.

Τα παρακάτω βήματα δεν «καθαρίζουν τις αρτηρίες» από την μια μέρα στην άλλη, αλλά μπορούν να υποστηρίξουν μια πιο υγιή ροή αίματος με την πάροδο του χρόνου.

1. Περπατάτε τακτικά

Το περπάτημα βοηθά τους μύες στις γάμπες να ωθούν το αίμα πίσω προς την καρδιά και υποστηρίζει την λειτουργία των αρτηριών. Οι ειδικοί προτείνουν τουλάχιστον 150 λεπτά μέτριας έντασης δραστηριότητας την εβδομάδα για τους ενήλικες.

2. Διακόψτε το πολύωρο κάθισμα

Το να κάθεται κανείς για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να επιβραδύνει τη ροή του αίματος στα πόδια. Σταθείτε όρθιοι, κάντε διατάσεις ή περπατήστε για λίγο κάθε ώρα, ειδικά αν εργάζεστε σε γραφείο ή ταξιδεύετε για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

3. Τρώτε περισσότερα φρούτα και λαχανικά

Μια φιλική προς την καρδιά διατροφή πλούσια σε φρούτα, λαχανικά, δημητριακά ολικής αλέσεως, όσπρια, ξηρούς καρπούς και σπόρους υποστηρίζει την αρτηριακή πίεση, τη χοληστερόλη και την λειτουργία των αγγείων. Η δίαιτα DASH δίνει έμφαση σε αυτά τα τρόφιμα, ενώ περιορίζει το νάτριο και τα κορεσμένα λιπαρά.

4. Μείνετε ενυδατωμένοι

Το αίμα περιέχει μεγάλη ποσότητα νερού, επομένως η αφυδάτωση μπορεί να κάνει την κυκλοφορία αίματος λιγότερο αποτελεσματική. Πίνετε τακτικά υγρά (κυρίως νερό), ειδικά κατά τη διάρκεια ζέστης, άσκησης, ασθένειας ή έντονης εφίδρωσης.

5. Αποχή από το κάπνισμα

Το κάπνισμα βλάπτει τα αιμοφόρα αγγεία και αυξάνει τον κίνδυνο περιφερικής αρτηριακής νόσου. Αυξάνει τον κίνδυνο περιφερικής αρτηριακής νόσου και μπορεί να επιδεινώσει τα συμπτώματα.

6. Διαχειριστείτε την αρτηριακή πίεση

Η υπέρταση αναγκάζει την καρδιά και τις αρτηρίες να εργάζονται σκληρότερα. Με την πάροδο του χρόνου, βλάπτει τα τοιχώματα των αγγείων και αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων και εγκεφαλικού επεισοδίου. Ο έλεγχος της αρτηριακής πίεσης είναι ένα από τα βασικά μέτρα πρόληψης για την καρδιαγγειακή υγεία.

κυκλοφορικο συστημα

7. Έλεγχος σακχάρου στο αίμα

Το υψηλό σάκχαρο στο αίμα μπορεί να βλάψει τα μικρά αιμοφόρα αγγεία και τα νεύρα, ειδικά σε άτομα με διαβήτη. Η διαχείριση της γλυκόζης βοηθά στην προστασία της καρδιάς, των νεφρών, των ματιών, των νεύρων και της κυκλοφορίας του αίματος.

8. Χρησιμοποιήστε κάλτσες συμπίεσης, όταν είναι απαραίτητο

Οι κάλτσες συμπίεσης μπορούν να βοηθήσουν άτομα με πρήξιμο στα πόδια, κιρσούς ή λιμνάζον αίμα από παρατεταμένη ορθοστασία ή καθιστή θέση. Δεν είναι απαραίτητες για όλους και τα άτομα με γνωστή αρτηριακή νόσο θα πρέπει να συμβουλευτούν γιατρό πριν χρησιμοποιήσουν σφιχτή συμπίεση.

9. Ανυψώστε τα πόδια σας

Η ανύψωση των ποδιών μπορεί να μειώσει το πρήξιμο και να βοηθήσει την επιστροφή του αίματος προς την καρδιά, ειδικά μετά από μεγάλες περιόδους ορθοστασίας ή καθιστικής ζωής.

10. Πίνετε πράσινο τσάι ως μέρος μιας υγιεινής διατροφής

Το πράσινο τσάι περιέχει φυτικές ενώσεις που μπορούν να υποστηρίξουν την λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων. Θα πρέπει να θεωρείται ως μια μικρή διαιτητική υποστήριξη, όχι ως θεραπεία για την κακή κυκλοφορία του αίματος.

11. Περιορίστε το αλκοόλ

Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να αυξήσει την αρτηριακή πίεση και να επιβαρύνει το καρδιαγγειακό σύστημα. Εάν πίνετε αλκοόλ, κάντε το με μέτρο και κατ’ ελάχιστον.

12. Μάθετε το οικογενειακό σας ιστορικό

Οι πρώιμες καρδιακές παθήσεις, το εγκεφαλικό επεισόδιο και οι αγγειακές παθήσεις σε στενούς συγγενείς μπορούν να αυξήσουν τον προσωπικό κίνδυνο. Το οικογενειακό ιστορικό δεν εγγυάται ασθένεια, αλλά θα πρέπει να οδηγεί σε έγκαιρο έλεγχο και πιο προσεκτική πρόληψη.

13. Ρωτήστε για φαρμακευτική αγωγή

Ο τρόπος ζωής έχει σημασία, αλλά ορισμένοι χρειάζονται επίσης φάρμακα για τον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης, της χοληστερόλης, του σακχάρου στο αίμα και των αγγειακών παθήσεων. Οι αποφάσεις για τη φαρμακευτική αγωγή πρέπει να εξατομικεύονται με έναν γιατρό.

κυκλοφορικο συστημα

Πότε η κακή κυκλοφορία του αίματος αποτελεί προειδοποιητικό σημάδι;

Συζητήστε με έναν γιατρό εάν έχετε:

  • πόνο ή κράμπες στα πόδια κατά το περπάτημα που βελτιώνονται με την ανάπαυση
  • μούδιασμα, κρύα πόδια
  • πληγές που επουλώνονται αργά
  • αλλαγές στο χρώμα του δέρματος
  • πρήξιμο που δεν βελτιώνεται

Ζητήστε επείγουσα φροντίδα για:

  • πόνο στο στήθος
  • ξαφνική δύσπνοια
  • συμπτώματα εγκεφαλικού επεισοδίου
  • κρύο επώδυνο άκρο
  • ξαφνική αδυναμία

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί η κακή κυκλοφορία του αίματος να αντιστραφεί;

Μερικές φορές τα συμπτώματα μπορούν να βελτιωθούν, ειδικά όταν αιτία είναι η καθιστική ζωή, το κάπνισμα, η υπέρταση, ο διαβήτης και η πρώιμη αγγειακή νόσος. Η προχωρημένη απόφραξη αρτηρίας μπορεί να χρήζει ιατρικής θεραπείας.

Βελτιώνει το μασάζ την κυκλοφορία του αίματος;

Το μασάζ μπορεί προσωρινά να αυξήσει την τοπική ροή του αίματος και να μειώσει την ένταση των μυών, αλλά δεν θεραπεύει τις αρτηριακές παθήσεις, τα προβλήματα κυκλοφορίας που σχετίζονται με τον διαβήτη ή τους θρόμβους αίματος.

Ποια είναι η καλύτερη άσκηση για την κυκλοφορία του αίματος;

Το περπάτημα είναι μια από τις απλούστερες και πιο αποτελεσματικές επιλογές, ειδικά για την κυκλοφορία του αίματος στα πόδια. Η ποδηλασία, η κολύμβηση και οι ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης μπορούν επίσης να υποστηρίξουν την καρδιαγγειακή υγεία.

Συμπέρασμα

Η βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος αφορά κυρίως την προστασία των αιμοφόρων αγγείων κάθε μέρα. Το τακτικό περπάτημα, η μειωμένη καθιστική ζωή, μια υγιεινή για την καρδιά διατροφή, η ενυδάτωση, η αποχή από το κάπνισμα και ο καλός έλεγχος της αρτηριακής πίεσης και του σακχάρου στο αίμα μπορούν να υποστηρίξουν την καλύτερη ροή του αίματος.

Εάν τα συμπτώματα της κυκλοφορίας αίματος είναι επίμονα, επώδυνα, μονόπλευρα ή επιδεινώνονται, δεν πρέπει να αγνοούνται. Η κακή κυκλοφορία μπορεί να είναι σημάδι ενός βαθύτερου καρδιαγγειακού προβλήματος, που χρειάζεται ιατρική αξιολόγηση.

Πηγές:
prevention.com
heart.org
cdc.gov
cdc.gov
nih.gov

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