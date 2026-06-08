Μικρή ηρωίδα έσωσε τη φίλη της από τα κύματα καθώς υπέστη επιληπτική κρίση ενώ κολυμπούσε

Η 12χρονη Tamika Hezzell χαρακτηρίζεται από πολλούς ως «μικρή ηρωίδα», αφού έσωσε τη ζωή της 14χρονης φίλης της, Sofia-Ann McKenna, όταν εκείνη υπέστη επιληπτική κρίση ενώ βρισκόταν στη θάλασσα.

Στην παραλία επικράτησε αναστάτωση, με το Λιμενικό και ασθενοφόρα να σπεύδουν στο σημείο, καθώς η Sofia δεχόταν αλλεπάλληλα χτυπήματα από τα κύματα και για κάποια στιγμή δεν ανταποκρινόταν. Παρά τον πανικό της στιγμής, η Tamika διατήρησε την ψυχραιμία της, κατάφερε να κρατήσει τη φίλη της στην επιφάνεια του νερού και άρχισε να την μεταφέρει προς την ακτή κολυμπώντας.

Όταν τα δύο κορίτσια έφτασαν σε πιο ρηχά νερά, τα παρέλαβαν οι διασώστες. Ένας λουόμενος που βρισκόταν στην περιοχή προσέφερε τις πρώτες βοήθειες και πραγματοποίησε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), πριν οι δύο ανήλικες μεταφερθούν στο νοσοκομείο για περαιτέρω περίθαλψη.

Η μητέρα της Sofia, Jade McKenna, εξέφρασε τη βαθιά ευγνωμοσύνη της προς τη μικρή διασώστρια, δηλώνοντας: «Αν η Tamika δεν είχε καταφέρει να βγάλει τη Sofia από το νερό και να την κρατήσει ανάσκελα στην επιφάνεια, σήμερα δεν θα ήταν μαζί μας. Όταν η Sofia άρχισε να παθαίνει κρίση, η Tamika έκανε ό,τι μπορούσε για να την κρατήσει πάνω από το νερό».

Η γενναία αντίδραση της 12χρονης αποδείχθηκε καθοριστική, με πολλούς να τη χαρακτηρίζουν πραγματική ηρωίδα για την ψυχραιμία και την αποφασιστικότητα που επέδειξε σε μια εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή.

Η μητέρα της Sofia, Jade McKenna, δεν έκρυψε τη συγκίνησή της μιλώντας για τη γενναία στάση της 12χρονης Tamika.

«Η Tamika είναι η μικρή μου ηρωίδα. Έβαλε τη Sofia πάνω από τον εαυτό της και αντέδρασε αμέσως. Χωρίς εκείνη και τις καταπληκτικές γυναίκες που έσπευσαν να βοηθήσουν, το παιδί μου δεν θα βρισκόταν σήμερα εδώ. Δεν θέλω καν να σκέφτομαι τι θα μπορούσε να είχε συμβεί», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η ίδια πρόσθεσε πως το περιστατικό συγκλόνισε βαθιά τις οικογένειές τους: «Από εκείνη την ημέρα, νομίζω πως όλες οι μητέρες αγκαλιάζουμε τα παιδιά μας πιο σφιχτά από ποτέ».

Η ψυχραιμία και η αυτοθυσία της Tamika αποδείχθηκαν καθοριστικές για τη διάσωση της φίλης της, με την 12χρονη να κερδίζει τον θαυμασμό της τοπικής κοινωνίας και να χαρακτηρίζεται δικαίως μια πραγματική μικρή ηρωίδα.

Το δραματικό περιστατικό σημειώθηκε στην παραλία Pensarn, στην περιοχή Abergele της κομητείας Conwy στη Βόρεια Ουαλία, τις τελευταίες ημέρες του πρόσφατου κύματος καύσωνα.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές πανικού, αναφέροντας ότι οι «σπαρακτικές κραυγές» των κοριτσιών ακούγονταν σε ολόκληρη την πολυσύχναστη παραλία, καθώς πάλευαν να αναπνεύσουν ανάμεσα στα κύματα.

Τόσο η Sofia όσο και η Tamika είχαν καταπιεί μεγάλες ποσότητες θαλασσινού νερού και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ysbyty Glan Clwyd, στο Bodelwyddan, όπου υποβλήθηκαν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και παρακολούθηση.

Τη στιγμή του συμβάντος, τα δύο κορίτσια βρίσκονταν μαζί με τη 12χρονη φίλη τους, Ruby Wilkins. Και οι τρεις είναι κάτοικοι της περιοχής Abergele και γνωρίζονται από μικρή ηλικία.

Το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης, οι τρεις φίλες κατευθύνθηκαν προς την παραλία Pensarn, γνωστή για τη δυνατότητα πρόσβασης οχημάτων στην αμμουδιά. Ενώ βρίσκονταν μέσα στη θάλασσα, έχασαν ξαφνικά την ισορροπία τους όταν ένα ισχυρό θαλάσσιο ρεύμα τις παρέσυρε προς τα βαθιά, οδηγώντας σε μια επικίνδυνη μάχη για την επιβίωσή τους. Οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν δραματικές, με την 14χρονη Sofia να παθαίνει επιληπτική κρίση μέσα στο νερό και την 12χρονη Tamika να αναλαμβάνει δράση, καταφέρνοντας τελικά να την κρατήσει στην επιφάνεια μέχρι να φτάσει η βοήθεια.

Η Jade McKenna, μητέρα τριών παιδιών, αποκάλυψε ότι δεν γνώριζε πως η κόρη της είχε πάει στην παραλία εκείνη την ημέρα.

«Από όσα μου είπαν τα κορίτσια, δεν κατάλαβαν ότι η παλίρροια ανέβαινε γύρω τους. Προσπάθησαν να επιστρέψουν στην ακτή, αλλά τα κύματα άρχισαν να τις παρασύρουν και να τις βυθίζουν κάτω από το νερό. Εκείνη τη στιγμή η Sofia άρχισε να παθαίνει κρίση και χάθηκε κάτω από την επιφάνεια», ανέφερε.

Σύμφωνα με την ίδια, η Tamika αντέδρασε αμέσως.

«Η Tamika την άρπαξε από τα μαλλιά και κατάφερε να τη φέρει ξανά στην επιφάνεια, στηρίζοντάς τη στον ώμο της. Η Ruby προσπαθούσε να κρατηθεί και από τις δύο, με αποτέλεσμα να βυθιστούν ξανά. Τελικά κατάφεραν να κολυμπήσουν προς πιο ρηχά νερά και τότε άρχισαν να φωνάζουν για βοήθεια, καθώς η Sofia δεν ανταποκρινόταν», περιέγραψε.

Όταν έφτασαν στην ακτή, τα τρία κορίτσια δέχθηκαν βοήθεια από μια γυναίκα και τη μητέρα της, οι οποίες βρέθηκαν τυχαία στην παραλία και έσπευσαν να συνδράμουν.

Η μεγαλύτερη γυναίκα, η οποία επέλεξε να διατηρήσει την ανωνυμία της, περιέγραψε αργότερα το περιστατικό σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Οι κραυγές τους για βοήθεια, στις στιγμές που κατάφερναν να πάρουν ανάσα, ήταν διαπεραστικές και πραγματικά τρομακτικές».

Η μαρτυρία της αποτυπώνει το μέγεθος του πανικού που επικράτησε στην παραλία, αλλά και τη γενναιότητα που επέδειξε η 12χρονη Tamika, η οποία κατάφερε να κρατήσει τη φίλη της ζωντανή μέχρι να φτάσει η βοήθεια.

Η Jade McKenna δήλωσε πως δεν γνώριζε ότι η κόρη της είχε πάει στην παραλία εκείνη την ημέρα.

«Από όσα μου είπαν τα κορίτσια, δεν αντιλήφθηκαν ότι η παλίρροια ανέβαινε γύρω τους. Προσπάθησαν να επιστρέψουν στην ακτή, αλλά τα κύματα άρχισαν να τις παρασύρουν και να τις βυθίζουν κάτω από το νερό. Σε εκείνο το σημείο η Sofia άρχισε να παθαίνει κρίση και χάθηκε κάτω από την επιφάνεια», ανέφερε.

Η ίδια περιέγραψε με λεπτομέρειες την καθοριστική παρέμβαση της Tamika:

«Η Tamika την άρπαξε από τα μαλλιά και την τράβηξε ξανά στην επιφάνεια, στηρίζοντάς τη στον ώμο της. Η Ruby προσπαθούσε να κρατηθεί και από τις δύο, με αποτέλεσμα να βυθιστούν ξανά. Τελικά κατάφεραν να κολυμπήσουν προς πιο ρηχά νερά και άρχισαν να φωνάζουν για βοήθεια, καθώς η Sofia δεν ανταποκρινόταν».

Στην παραλία, τα τρία κορίτσια δέχθηκαν βοήθεια από μια γυναίκα και τη μητέρα της, οι οποίες αργότερα περιέγραψαν το περιστατικό σε ανάρτησή τους στο Facebook. Η μεγαλύτερη σε ηλικία γυναίκα, που προτίμησε να διατηρήσει την ανωνυμία της, θυμήθηκε: «Οι κραυγές τους για βοήθεια, τις στιγμές που κατάφερναν να πάρουν ανάσα, ήταν διαπεραστικές και πραγματικά τρομακτικές».

Σύμφωνα με τη Jade, όταν η Sofia ανέκτησε τις αισθήσεις της, υπέστη σοκ και άρχισε να παρουσιάζει ξανά επιληπτικές κρίσεις. Αφού της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στην παραλία, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με υποψία παρουσίας νερού στους πνεύμονες.

Παρά τη μεγάλη περιπέτεια, η 14χρονη ανάρρωσε και επέστρεψε στο σπίτι της, έχοντας πλέον πάρει ένα σημαντικό μάθημα, όπως σχολίασε με ανακούφιση η μητέρα της: «Τώρα καταλαβαίνει γιατί της λέω συνέχεια να μένει μακριά από τη θάλασσα».

Οι τρεις μητέρες αγνοούσαν πλήρως την τραγωδία που λίγο έλειψε να εκτυλιχθεί, μέχρι τη στιγμή που δέχθηκαν τηλεφώνημα από τους διασώστες.

Η μητέρα της Tamika, Shantika Hezzell, βρισκόταν στη δουλειά όταν ενημερώθηκε για το περιστατικό και, όπως περιγράφει, κατέρρευσε από την αγωνία.

«Όταν δέχθηκα εκείνο το τηλεφώνημα, έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου. Ο διασώστης μου είπε να μην ανησυχώ, γιατί η Tamika ήταν καλά, αλλά το μυαλό μου είχε μπλοκάρει. Ήταν ένας καταιγισμός συναισθημάτων. Τηλεφώνησα αμέσως στον γιο μου, τον Kegan, ο οποίος πήγε με το ποδήλατο στην παραλία, ενώ εγώ έσπευδα προς τα εκεί με το αυτοκίνητο», δήλωσε.

Η ίδια δεν έκρυψε την ανακούφισή της για την έκβαση της περιπέτειας, τονίζοντας παράλληλα ότι πάντοτε ήταν ιδιαίτερα επιφυλακτική με τη θάλασσα.

«Η ανακούφιση που νιώθω δεν περιγράφεται. Ποτέ δεν της επιτρέπω να πηγαίνει στην παραλία χωρίς την επίβλεψη κάποιου ενήλικα. Το ανοιχτό νερό πάντα με έκανε πολύ νευρική».

Παρά τον φόβο και την αγωνία που βίωσε, η Shantika δήλωσε περήφανη για την κόρη της και τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε για να σώσει τη φίλη της.

«Είμαι απίστευτα περήφανη για αυτό που έκανε η Tamika για τη Sofia. Αυτό που συνέβη είναι ο χειρότερος εφιάλτης κάθε μητέρας και τώρα το μόνο που θέλω είναι να την τυλίξω με προστατευτικό υλικό και να μην την αφήσω από τα μάτια μου. Είμαι βαθιά ευγνώμων στους ανθρώπους που έσπευσαν να βοηθήσουν. Η κατάληξη θα μπορούσε να ήταν πραγματικά τραγική», εξομολογείται.

Η ψυχραιμία της 12χρονης και η άμεση κινητοποίηση των λουομένων και των διασωστών αποδείχθηκαν καθοριστικές, μετατρέποντας μια πιθανή τραγωδία σε μια συγκινητική ιστορία γενναιότητας και αλληλεγγύης.

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