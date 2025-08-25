Ηρωίδα γιαγιά βοήθησε την κόρη της να γεννήσει στο αυτοκίνητο και έσωσε τη ζωή του εγγονού της

Πώς η γιαγιά βοήθησε την κόρη της να γεννήσει στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και η καίρια παρέμβαση της για να σώσει τη ζωή του βρέφους 

Ηρωίδα γιαγιά βοήθησε την κόρη της να γεννήσει στο αυτοκίνητο και έσωσε τη ζωή του εγγονού της
Μια απίστευτη ιστορία εκτυλίχθηκε στo Νότιo Γιορκσάιρ της Αγγλίας, όταν μια 46χρονη γιαγιά βοήθησε την κόρη της να γεννήσει στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και στη συνέχεια έσωσε τη ζωή του νεογέννητου μωρού.

Η Σόνια Κουκ περίμενε πως το μόνο που θα έκανε ήταν να προσέχει τα εγγόνια της, όταν η κόρη της, Σέλμπι, που ήταν ήδη μία εβδομάδα μετά την προβλεπόμενη ημερομηνία, έφτασε αναστατωμένη στο σπίτι της στις αρχές Αυγούστου. Ωστόσο, λίγα λεπτά αργότερα άκουσε την κόρη της να φωνάζει από το αυτοκίνητο: «Έρχεται!»

Η Σόνια έσπευσε να τη βοηθήσει και κάλεσε αμέσως ασθενοφόρο, βρίσκοντας την κόρη της ξαπλωμένη στο πίσω κάθισμα. Όπως περιγράφει, όλα συνέβησαν αστραπιαία: «Είπα στον εαυτό μου ‘δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό’. Μόλις είδα το κεφαλάκι, κυριολεκτικά εκτοξεύτηκε στα χέρια μου. Δεν μπορούσα να το πιστέψω».

Στην αρχή όλα έδειχναν να πηγαίνουν καλά, μέχρι που παρατήρησαν ότι το μωρό δεν έκλαιγε. «Τον χτυπούσα στην πλάτη, προσπαθούσα να καθαρίσω τους αεραγωγούς, αλλά τίποτα. Άρχισε να γίνεται μπλε-πράσινος και πανικοβλήθηκα», θυμάται η Σόνια. Τότε αντιλήφθηκε ότι το πρόσωπό του ήταν καλυμμένο από λεπτή μεμβράνη, καθώς γεννήθηκε με τον αμνιακό σάκο άθικτο (caul birth). Τράβηξε τη μεμβράνη και αμέσως ο μικρός ξέσπασε σε κλάμα, σκορπίζοντας ανακούφιση σε όλους.

Η μητέρα του μωρού, η Σέλμπι, ονόμασε τον γιο της Μέισον και εξομολογήθηκε πως η εμπειρία ήταν τρομακτική: «Όταν δεν τον άκουγα να κλαίει, φοβήθηκα πολύ. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που θέλεις να ακούσεις».

Ο μικρός Μέισον γεννήθηκε υγιέστατος, με βάρος 3,7 κιλά, και όπως λέει η γιαγιά του «είναι ένα υπέροχο μωρό που τα πηγαίνει εξαιρετικά».

«Ήμουν πάντα παρούσα σε όλες τις γέννες των παιδιών μου, ωστόσο να βοηθήσω στον τοκετό του εγγονού μου εγώ η ίδια ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερο. Ο Μέισον είναι ένα υγιέστατο αγοράκι και πλέον έχουμε μια απίστευτη ιστορία να του διηγηθούμε όταν μεγαλώσει», πρόσθεσε η γιαγιά του.

