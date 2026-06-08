Η Αστυνομία κόβει τον δρόμο ακόμα και στα μέλη της αποστολής του Παναθηναϊκού

Απολύτως ανεξήγητη η στάση των Αστυνομικών δυνάμων που βρίσκονται παρεταγμένες πέριξ του κεντρικού ξενοδοχείου που έχει καταλύσει η ομάδα του Παναθηναϊκού.

Αφού αρχικά η Αστυνομία έκοψε την πρόσβαση στον κόσμο της ομάδας, τον οποία έχει κρατήσει περίπου 150 μέτρα μακριά από το ξενοδοχείο, έκανε το ίδιο στους δημοσιογράφους που πήγαν για να κάνουν τη δουλειά τους και να καλύψουν τα γεγονότα, αλλά στη συνέχεια το πήγαν ακόμα... παραπέρα.

Η Αστυνομία έφτασε στο σημείο να σταματήσει και ανθρώπους του Παναθηναϊκού, καθώς όπως είπαν έχουν σχετικές εντολές. Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού πήγαν να συνομιλήσουν με την Αστυνομία για να ανοίξει τον δρόμο στους οπαδούς και οι αστυνομικοί δεν τους άφησαν να περάσουν.

Άνοιξε ο δρόμος για τον κόσμο

Στη συνέχεια, έπειτα από διαβουλεύσεις των ανθρώπων του Παναθηναϊκού με την Αστυνομία, ο δρόμος άνοιξε και ο κόσμος έχει αρχίσει να πλησιάζει το ξενοδοχείο για να... ντοπάρει τους παίκτες.