Θερμοπύλες: Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες

Δύο αυτοκίνητα κινούνταν αντίρροπα στην οδό, όταν το ένα εξ αυτών, πραγματοποίησε διπλό ελιγμό και βρέθηκε στο ρεύμα του πρώτου

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Θερμοπύλες: Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες
Τροχαίο στις Θερμοπύλες
lamiareport.gr
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στις Θερμοπύλες σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες από σύγκρουση δύο αυτοκινήτων που κινούνταν αντίρροπα.
  • Το ένα όχημα πραγματοποίησε διπλό ελιγμό και βρέθηκε στο ρεύμα του άλλου, προκαλώντας τη σύγκρουση.
  • Στο σημείο γίνονται έργα για δημιουργία κόμβου και η κυκλοφορία γίνεται με μία λωρίδα ανά ρεύμα.
  • Τρία ασθενοφόρα παρέλαβαν δύο τραυματίες για νοσηλεία, ενώ οι επιβάτες του άλλου οχήματος αρνήθηκαν μεταφορά στο νοσοκομείο.
  • Η Τροχαία Λαμίας διενεργεί προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος.
Snapshot powered by AI

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, στις Θερμοπύλες, μπροστά από το άγαλμα του Λεωνίδα.

Σύμφωνα με το LamiaReport, δύο αυτοκίνητα κινούνταν αντίρροπα στην οδό, όταν το ένα εξ αυτών, πραγματοποίησε διπλό ελιγμό και βρέθηκε στο ρεύμα του πρώτου, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Η σύγκρουση ήταν αναπόφευκτη, παρά το γεγονός ότι ο οδηγός του πρώτου οχήματος αντιλήφθηκε ότι κάτι συνέβαινε στο απέναντι όχημα και μείωσε εντελώς την ταχύτητα του.

Σημειώνεται ότι, στο σημείο πραγματοποιούνται έργα για τη δημιουργία κόμβου εισόδου και η εξυπηρέτηση των οχημάτων γίνεται από μία λωρίδα για το κάθε ρεύμα κυκλοφορίας.

Στο σημείο έφτασαν τρία ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που παρέλαβαν τους δύο επιβάτες του ενός οχήματος για τη διακομιδή τους στο Νοσοκομείο Λαμίας, ενώ οι επιβάτες του άλλου οχήματος δεν επιθυμούσαν τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο. Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Λαμίας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΕΠΙΣΗΜΟ: Ο Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ μέχρι το 2029

18:59ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Άνδρας φέρεται να προσπάθησε να κόψει με μαχαίρι τη θηλή της συντρόφου του

18:47ΚΟΣΜΟΣ

Η τρομακτική στιγμή που βρέφος 4 μηνών εκτοξεύεται από αυτοκίνητο σε άγρια καταδίωξη

18:47ΜΠΑΣΚΕΤ

Αυτή είναι η εξάδα του Παναθηναϊκού για το Game 3

18:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξάρχου: Μία ανατροπή στην οικονομία μπορεί να μας οδηγήσει πίσω στο 2010

18:41LIFESTYLE

Γέννησε η Αλεξάνδρα Νίκα: Πατέρας για δεύτερη φορά ο Κωνσταντίνος Αργυρός

18:35ΕΛΛΑΔΑ

Θερμοπύλες: Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες

18:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Άνοιξε ο δρόμος για τον κόσμο του Παναθηναϊκού

18:32ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: Σε εξέλιξη φωτιά σε πευκοδάσος - Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής - «Καλύτερη η εικόνα», λέει στο Newsbomb ο δήμαρχος

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Αμφιλοχία: Ισόβια στον πρώην αστυνομικό που σκότωσε τον πατέρα του σε χωριό της Αιτωλοακαρνανίας

18:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Η Αστυνομία κόβει τον δρόμο ακόμα και στα μέλη της αποστολής του Παναθηναϊκού

18:27ΕΥ ΖΗΝ

Οι 13 αλλαγές που θα βελτιώσουν την κυκλοφορία του αίματός σας

18:24ΚΟΣΜΟΣ

Μικρή ηρωίδα έσωσε τη φίλη της από τα κύματα καθώς υπέστη επιληπτική κρίση ενώ κολυμπούσε

18:16ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊλάνδη: 7χρονος κατακρεουργήθηκε από τον πίθηκο-κατοικίδιο της οικογένειας

18:15ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Σε μια κλωστή η εκεχειρία - Ιράν σε Ισραήλ: «Κόλαση αν ο Σατανάς κάνει άλλο ένα λάθος»

18:15ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Κάτω Σχολάρι στη Θεσσαλονίκη

18:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος για την ποινή του: «Όλα αυτά μπας και γλιτώσω από το 100-0»

18:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Η αστυνομία στήνει μπλόκο τον κόσμο του Παναθηναϊκού και δημοσιογράφους!

18:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Ένας μήνας τιμωρία σε Γιαννακόπουλο, Λεπενιώτη -Να ζητήσει συγγνώμη ο Μπαρτζώκας

18:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πατριάρχης Ιεροσολύμων στη συνάντηση με Μητσοτάκη: «Ο Τραμπ θέλει να επισκεφθεί την Ελλάδα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ψυχρή αέρια μάζα από τα Βαλκάνια - Πότε θα επηρεάσει την Ελλάδα

11:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτός θα είναι ο φετινός χειμώνας στην Ελλάδα που θα φέρει το φαινόμενο El Niño

07:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κλιντ Ίστγουντ: Το τέλος μιας εποχής για τον τελευταίο θρύλο του σινεμά

11:33ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Πατήσια: Νεκρός κροίσος... ρακοσυλλέκτης - Ποιος ήταν ο «βασιλιάς των κάδων»

18:41LIFESTYLE

Γέννησε η Αλεξάνδρα Νίκα: Πατέρας για δεύτερη φορά ο Κωνσταντίνος Αργυρός

13:30ΥΓΕΙΑ

Πέθανε ο γιατρός που υποβλήθηκε σε πρωτοποριακή παγκοσμίως θεραπεία για όγκο στον εγκέφαλο

18:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος για την ποινή του: «Όλα αυτά μπας και γλιτώσω από το 100-0»

12:43ΚΟΣΜΟΣ

Εντοπίστηκε λευκός καρχαρίας στη Μεσόγειο - Σε ποια περιοχή βρέθηκε από επιστήμονες

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκινά το έργο μετατροπής του ιστορικού εργοστασίου της Κεράνης σε συγκρότημα κατοικιών – Πώς θα είναι και πότε θα είναι έτοιμο

18:32ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: Σε εξέλιξη φωτιά σε πευκοδάσος - Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής - «Καλύτερη η εικόνα», λέει στο Newsbomb ο δήμαρχος

16:51ΚΟΣΜΟΣ

Θάνατος μυστήριο για τριμελή οικογένεια στο Λονδίνο: Βούτηξε στο κενό από τον 36ο όροφο πολυτελούς κτηρίου

15:12ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δήλος: Το ιερό νησί του Απόλλωνα βυθίζεται και δεν γνωρίζουμε εάν θα υπάρχει έως το 2100

18:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Η αστυνομία στήνει μπλόκο τον κόσμο του Παναθηναϊκού και δημοσιογράφους!

18:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Άνοιξε ο δρόμος για τον κόσμο του Παναθηναϊκού

17:38ΚΟΣΜΟΣ

Χαοτικές εικόνες στο αεροδρόμιο του Δελχί: Υπάλληλοι «κυνηγούν» τον εξοπλισμό που παρασύρουν άνεμοι

17:44ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Από Εισαγγελέας Πρωτοδικών στον μοναχισμό: Η Ελευθερία Κυριακού άφησε τα δικαστικά έδρανα για την αγάπη της στον Θεό

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στην Εύβοια: Πάνω από 70 οι μετασεισμοί - Σε επιφυλακή οι ειδικοί

18:15ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Σε μια κλωστή η εκεχειρία - Ιράν σε Ισραήλ: «Κόλαση αν ο Σατανάς κάνει άλλο ένα λάθος»

15:56ΥΓΕΙΑ

Τι ένιωσε ο Κρίστιαν Έρικσεν όταν ο απινιδωτής του τον έσωσε στο γήπεδο

08:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η «ψυχρή κηλίδα» του Ατλαντικού προβληματίζει τους επιστήμονες - Τι έρχεται στην Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ