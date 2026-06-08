Θερμοπύλες: Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες

Snapshot Στις Θερμοπύλες σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες από σύγκρουση δύο αυτοκινήτων που κινούνταν αντίρροπα.

Το ένα όχημα πραγματοποίησε διπλό ελιγμό και βρέθηκε στο ρεύμα του άλλου, προκαλώντας τη σύγκρουση.

Στο σημείο γίνονται έργα για δημιουργία κόμβου και η κυκλοφορία γίνεται με μία λωρίδα ανά ρεύμα.

Τρία ασθενοφόρα παρέλαβαν δύο τραυματίες για νοσηλεία, ενώ οι επιβάτες του άλλου οχήματος αρνήθηκαν μεταφορά στο νοσοκομείο.

Η Τροχαία Λαμίας διενεργεί προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος. Snapshot powered by AI

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, στις Θερμοπύλες, μπροστά από το άγαλμα του Λεωνίδα.

Σύμφωνα με το LamiaReport, δύο αυτοκίνητα κινούνταν αντίρροπα στην οδό, όταν το ένα εξ αυτών, πραγματοποίησε διπλό ελιγμό και βρέθηκε στο ρεύμα του πρώτου, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Η σύγκρουση ήταν αναπόφευκτη, παρά το γεγονός ότι ο οδηγός του πρώτου οχήματος αντιλήφθηκε ότι κάτι συνέβαινε στο απέναντι όχημα και μείωσε εντελώς την ταχύτητα του.

Σημειώνεται ότι, στο σημείο πραγματοποιούνται έργα για τη δημιουργία κόμβου εισόδου και η εξυπηρέτηση των οχημάτων γίνεται από μία λωρίδα για το κάθε ρεύμα κυκλοφορίας.

Στο σημείο έφτασαν τρία ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που παρέλαβαν τους δύο επιβάτες του ενός οχήματος για τη διακομιδή τους στο Νοσοκομείο Λαμίας, ενώ οι επιβάτες του άλλου οχήματος δεν επιθυμούσαν τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο. Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Λαμίας.

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